Политика
СВР увидела признаки подготовки США военной операции против ВенесуэлыГазета.Ru 05:18
По словам главы СВР, Россия видит признаки подготовки Вашингтона к проведению военной операции против Боливарианской Республики. Но на сегодняшний день неясно, будет ли подобный план реализован, отметил он.
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Политика
Путин: Киев пытается «нагнуть» Донбасс силовыми акциями
Украинские власти пытаются «нагнуть» Донбасс силовыми методами, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 05:59
Авто
В Турции сделали полностью электрический военный броневик
Турецкая компания Otokar Otomotiv представила лёгкий внедорожный армейский броневик Akrep II с колёсной формулой 4x4.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин остался доволен переговорами с Ким Чен Ыном
Обновлено в 05:50
Спорт
Российский 12-летний фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Фигурист Максим Белявский опубликовал на своей странице в Instagram видео, где показано, как он исполняет прыжок в пять оборотов (пятерной тулуп).
Обновлено в 04:33
Энергетика
Чехия приостановила импорт российской нефти
Импорт нефтепродуктов по трубопроводу «Дружба» из России в Чехию приостановлен из-за низкого качества.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Россиянина в США обвинили в домогательствах в самолете
Обновлено в 02:44
Происшествия
МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Обновлено в 04:41
Политика
На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Елена Яковлева сделала пластическую операцию
Актриса хочет эффектно выглядеть на экране. В отличие от многих звезд, Елена Яковлева честна со своими поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Штаб Зеленского призвал усилить санкции против России
В команде победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что необходимо ввести санкции из-за того, что лидер России Владимир Путин упростил получение российских паспортов для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
Премьер-министр Узбекистана запретил раздачу георгиевских лент к 9 Мая
Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане к празднику Победы, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленточки в цветах национального флага.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с пожарами в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прокомментировал сложившуюся в Забайкалье ситуацию, где от огня пострадали 17 населенных пунктов.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
В британском парламенте заявили об угрозе ядерной войны
Британские парламентарии предупредили об угрозе ядерной войны.
Обновлено вчера в 13:06
Музыка
Мадонна выпустила клип впервые за четыре года
Американская поп-певица Мадонна впервые за четыре года выпустила музыкальный клип.
Обновлено в 03:40
Авто
Продажи автомобилей премиального сегмента в России выросли на 9%
В 1 квартале 2019 года в России было продано 34,5 тыс. новых премиальных автомобилей – на 9,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Во Внуково пассажирка умерла на телетрапе
Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что 24 апреля 55-летняя уроженка Липецка, которая прилетела из Бангкока, вместе с дочкой и внучкой потеряла сознание на телетрапе по пути в аэропорт.
Обновлено в 06:13
Политика
Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Транспорт
Стал известен маршрут платной трассы Москва–Казань
Обновлено в 02:37
Здоровье
В Ростовской области уже 490 человек пострадали от укусов клещей
Уже 490 человек пострадали от укусов клещей в Ростовской области. Среди них — 200 детей возрастом до 14 лет.
Обновлено в 05:27
Политика
«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Энергетика
НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям
В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе Международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
Обновлено в 06:28
Экономика
Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии
Deutsche Bank и Commerzbank решили прекратить переговоры об объединении операций, говорится в пресс-релизе Commerzbank.
Обновлено в 05:00
Культура
Автор хита Пугачевой рассказала о краже песни «Любовь, похожая на сон»
Поэтесса Любовь Воропаева, написавшая песни для множества звезд российской эстрады, заявила, что много лет назад у нее украли текст песни Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон».
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Опубликована военная доктрина Зеленского
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский намерен сделать армию страны добровольной и начать руководить ею в соответствии со стандартами НАТО.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Москве нетрезвый мужчина застрял на рельсах
Сегодня около 9:00 пассажир провалился между поездом и платформой на Ярославском вокзале.
Обновлено в 06:08
Единоборства
Санчес: Работа с Головкиным закончилась жадностью и неблагодарностью
Санчес не стал называть никаких цифр, но в телефонном разговоре с Los Angeles Daily News отметил, что получал стандартные 10 процентов от гонораров Головкина, и что боксер предложил ему значительно меньше.
Обновлено вчера в 21:22
Технологии
МГТС разработает платформу для управления дронами
Обновлено в 02:58
Авто
Названы цены и комплектации нового УАЗ «Буханка»
В пресс-службе предприятия рассказали, что стоимость Трофи-модификации «Буханки» Комби начинается с отметки в 830 тыс. рублей.
Обновлено в 03:18
Общество
В России впервые назначен штраф за оскорбление власти
Согласно новым поправкам в закон, подписанным главой государства 18 марта, за скобление власти в интернете суд имеет право оштрафовать от 30 до 100 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22