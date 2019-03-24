Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тоннТАСС 00:57
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
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Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
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Спорт
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Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено вчера в 10:55
Экономика
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Футбол
Италия обыграла Финляндию на старте отборочного турнира Евро-2020
Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. На 7-й минуте встречи счет открыл хавбек Николо Барелла, на 74-й минуте второй гол забил Мойзе Кин после передачи от Чиннаро Иммобиле.
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Экономика
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Обновлено в 06:53
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Чубайс: приватизация УК «Роснано» становится все менее реальной
Приватизация УК «Роснано» становится все менее вероятной, в обновленную стратегию управляющей компании такой вариант может вовсе не войти, сообщил в «Интерфаксу» председатель правления УК Анатолий Чубайс.
Обновлено в 18:54
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
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Происшествия
В Китае загорелся туристический автобус, погибли 26 человек
В Китае произошла новая трагедия: вечером в пятницу, 22 марта, на скоростной трассе в городе Чандэ центральной провинции Хунань внезапно загорелся туристический автобус, в котором в тот момент находились 56 человек - 53 туриста, два водителя и гид.
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»
Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
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Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Космос
10 захватывающих и малоизвестных фактов о «Титанике»
Обновлено в 06:57
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
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Спорт
Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.
Обновлено в 15:30
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Ряд отечественных СМИ сообщил, что сейчас на территории Сирии проводятся испытания новой управляемой ракеты, которая носит название «изделие 305».
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Хоккей
Гол Ткачака в овертайме принес «Оттаве» победу над «Эдмонтоном»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в овертайме проиграл «Оттаве Сенаторз» — 3:4.
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Актер Брюс Уиллис и его супруга Эмма поженились второй раз
Брюс Уиллис отметил свое 64-летие 19 марта, а спустя несколько дней семья отпраздновала 10-летие со дня свадьбы.
Обновлено в 18:00
Происшествия
В президентском дворце в столице Судана произошел пожар
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Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами
Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
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Футбол
Сборная России готовится к матчу с Казахстаном в полном составе
Сборная России готовится к матчу второго тура отборочного раунда на чемпионат Европы 2020 года в городе Нур-Султане против команды Казахстана.
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Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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Музыка
Умерла исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
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Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в сеть
Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.
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