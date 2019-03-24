СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тоннТАСС 00:57

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн

Футбол Норвегия упустила ничью в матче с Испанией 23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.

Авто Назван ТОП-3 надежных автомобилей с пробегом до 1 млн рублей Издание «Автоновости дня» составило ТОП-3 самых надежных автомобилей по цене до миллиона рублей. На третьем месте находится Hyundai Sonata.

Армия и оружие Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Происшествия Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.

Шоу-бизнес Менеджер Началовой рассказала о последней просьбе певицы Квартиру в престижном районе Москвы Началовой после развода оставил футболист Евгений Алдонин. Певица ушла к хоккеисту Александру Фролову.

Космос Ученые NASA показали одно из лучших фото Юпитера На просторах Сети оказалось обнародовано одно из лучших на сегодняшний день изображений Юпитера.

Политика МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве В акции принимали участие около 2,5 тыс. человек. Полиция и Росгвардия обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности.

Авто Новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.

Политика Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.

Политика Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».

Космос В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.

Гаджеты Компания Xiaomi выпустит новый суперлегкий ноутбук Mi Notebook Air Xiaomi опубликовала тизер-изображение нового легкого ноутбука Mi Notebook Air нового поколения.

Политика Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.

Здоровье В Астрахани регистрируют случаи заболевания корью По состоянию на 22.03.2019 в Астраханской области зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев кори.

Спорт Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.

Политика Переговоры России и США по Сирии провалились из-за Болтона Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах.

Общество Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри.

Экономика Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.

Авто Kia готовит седан K3 с необычным дизайном решетки радиатора От текущей генерации модели готовящийся к премьере автомобиль отличается решеткой радиатора с уменьшающимися к центру ячейками.

Армия и оружие Совет Безопасности ООН осудил нападение на деревню в Мали Совет Безопасности ООН осудил нападение экстремистов на деревню в малийском регионе Мопти, в результате которого погибли не менее 110 человек.

Футбол Италия стартовала с уверенной победы над Финляндией Статистика матча (Италия / Финляндия) Удары 12/10 Удары в створ ворот 3/1 Процент владения мячом 58 % / 42% Нарушения правил 12/13 Поданные угловые 5/0 Италия набрала 3 очка и поднялась на первую строчку группы J. Финляндия без очков опустилась на предпоследнее место.

Армия и оружие Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27 Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.