Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тоннТАСС 00:57
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
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Футбол
Норвегия упустила ничью в матче с Испанией
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Обновлено в 14:09
Происшествия
Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация
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Квартиру в престижном районе Москвы Началовой после развода оставил футболист Евгений Алдонин. Певица ушла к хоккеисту Александру Фролову.
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Авто
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Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
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Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»
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Правозащитники подали в суд на Минюст США из-за дела Мюллера
Правозащитная общественная организация США «Информационный центр по неприкосновенности частных электронных коммуникаций» (EPIC) подала в суд на Минюст с требованием опубликовать результаты расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России».
Обновлено в 12:21
Космос
В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта
Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено в 10:15
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустит новый суперлегкий ноутбук Mi Notebook Air
Xiaomi опубликовала тизер-изображение нового легкого ноутбука Mi Notebook Air нового поколения.
Обновлено в 14:18
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Протестующие в Белграде требуют отставки президента и премьера
Протестующие в Белграде требуют отставки президента Александара Вучича и премьера Аны Брнабич.
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Теннис
Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года
Обновлено в 17:59
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В Астрахани регистрируют случаи заболевания корью
По состоянию на 22.03.2019 в Астраханской области зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев кори.
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Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд
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Позиция помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии — они потерпели крах.
Обновлено в 16:05
Общество
Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта
Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри.
Обновлено в 17:57
Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Авто
Kia готовит седан K3 с необычным дизайном решетки радиатора
От текущей генерации модели готовящийся к премьере автомобиль отличается решеткой радиатора с уменьшающимися к центру ячейками.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Совет Безопасности ООН осудил нападение на деревню в Мали
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Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Обновлено в 13:29
Футбол
Италия стартовала с уверенной победы над Финляндией
Статистика матча (Италия / Финляндия) Удары 12/10 Удары в створ ворот 3/1 Процент владения мячом 58 % / 42% Нарушения правил 12/13 Поданные угловые 5/0 Италия набрала 3 очка и поднялась на первую строчку группы J. Финляндия без очков опустилась на предпоследнее место.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27
Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Общество
Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья
«Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:19