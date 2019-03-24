Энергетика

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тоннТАСС 00:57

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
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Крупнейший производитель угля в России увеличит добычу в 2019 году на 4%

Красная весна15:33

В 2019 году крупнейший производитель угля планирует увеличить добычу на 5 млн тонн

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СУЭК в 2019г планирует увеличить добычу угля на 4% - до 115 млн т

Интерфакс - Россия07:13

СУЭК планирует нарастить добычу угля на 4%, до 115 млн тонн в 2019 году

ПРАЙМ01:22

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн

ТАСС00:57
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