Энергетика

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тоннТАСС 00:57

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Крупнейший производитель угля в России увеличит добычу в 2019 году на 4%

Красная весна15:33

СУЭК в 2019г планирует увеличить добычу угля на 4% - до 115 млн т

Интерфакс - Россия07:13

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн

ТАСС00:57

СУЭК планирует нарастить добычу угля на 4%, до 115 млн тонн в 2019 году

ПРАЙМ01:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:41, Ашберн
Политика

Астана официально переименована в Нур-Султан

Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – говорится в указе № 6 от 23 марта 2019 года.
Обновлено в 04:44
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Филадельфию»

"Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграл "Филадельфию" со счетом 4:2. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 28 минут 50 секунд.
Обновлено в 15:36
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
Общество

Почти четверть россиян курят ежедневно

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено в 06:06
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В Китае 26 человек погибли при возгорании автобуса с туристами

Погибли 26 и пострадали еще 28 человек. Проводится расследование инцидента. В центральной части Китая загорелся автобус с туристами.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек

Обновлено в 11:39
Гаджеты

От аккумулятора до челки: что раздражает пользователей смартфонов

Составлен список особенностей современных телефонов, которые раздражают пользователей. Первое место в нем заняли маленькие аккумуляторы.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

«Зачем я всю жизнь пела?» Алла Пугачева задумалась о смене профессии

В ответ Примадонна решает ему подыграть и спрашивает, зачем же ей было всю жизнь петь, раз она такой великолепный массажист.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Голый пассажир в «Домодедово» пытался проникнуть на борт самолета

Обновлено в 05:34
Интернет

В Skype теперь можно отключать аудиозвонок во время видеочата

Разработчики видеомессенджера Skype установили в программу новый параметр, который дает возможность отключить аудиозвонки во время видеочата.
Обновлено в 14:00
Культура

Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в США

Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США.
Обновлено в 05:33
Политика

Госдеп потребовал от России вернуть Гриба на Украину

Госдеп Соединённых Штатов выступил с резким осуждением приговора украинцу Павлу Грибу, которого суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести годам лишения свободы за содействие терроризму.
Обновлено в 14:03
Наука

Создана новая сверхпрочная искусственная кожа

Новая «кожа» пригодится роботам, для которых не подойдут металлические оболочки.
Обновлено в 03:10
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения американского B-52 российским Су-27

В интернете появилось видео, на котором показано, как российский Су-27 осуществляет сопровождение американского стратегического бомбардировщика B-52H.
Обновлено в 13:55
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Космос

Астронавты NASA вышли в космос и установили новые аккумуляторы на МКС

Американские астронавты вышли в открытый космос, чтобы установить на поверхности Международной космической станции новые аккумуляторы.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Происшествия

Круизный лайнер застрял у берегов Норвегии

У берегов Норвегии потерял ход круизный лайнер Viking Sky, на борту которого находятся 1,3 тысячи пассажиров.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес

Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой

Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы.
Обновлено в 12:59
Политика

Медведчук оценил шансы Зеленского стать президентом Украины

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский имеет хорошие шансы на победу.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Общество

Глава ФБК Алексей Навальный жалуется на постоянную слежку

Обновлено в 08:00
Футбол

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде

Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Спорт

Россия лишилась третьей квоты в мужском катании на ЧМ-2020

Обновлено в 08:48
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми

Обновлено в 09:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сибирская угольная энергетическая компания
Российская компания
Крупнейшая российская угольная компания. Полное наименование - Акционерное общество «Сибирская угольная энергетическая компания». Штаб-квартира в Москве.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное