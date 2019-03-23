Энергетика
СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тоннТАСС 00:57
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
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