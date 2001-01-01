Экономика
STOCKS-Рынок акций РФ закрывает торги без выразительной динамикиFinancial One 11:48
В группе БРИКСТ самый большой отток продемонстрировала Россия, притом, что индекс Московской биржи обновил исторические рекорды. Чистый отток средств из российских активов составил $141 миллион, или 0,25 процента активов под управлением.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 13:10, Вашингтон
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