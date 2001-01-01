Финансы
STOCKS-Рынок акций РФ закрывает неделю в плюсе, Сбербанк лучше рынкаFinancial One 11:11
Акции последнего подешевели на 1,62 процента до 3.607,0 рублей, оказавшись среди лидеров снижения.
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Армия и оружие
Главы МИД G7 предостерегли армию Хафтара от военных действий
Главы МИД «Большой семерки» (G7) «решительно выступили» против военных действий в Ливии, а также предостерегли командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара о продолжении его наступления на столицу — Триполи.
Обновлено в 16:50
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
Помпео: у США получается отговорить Турцию от покупки российских С-400
Вашингтону удалось добиться некоторых результатов в стремлении уговорить Турцию не покупать российские зенитные ракетные системы С-400, однако окончательное решение остается за Анкарой, - заявил сегодня госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 12:45
Происшествия
В Ужгороде задержали мужчину, который на улице продавал гранатомет
Мужчина, который пытался продать противотанковый гранатомет на улице в Ужгороде, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 14:59
Авто
В России подешевели пикапы Isuzu D-Max
Базовая комплектация Isuzu D-Max Terra подешевела на 150000 руб. Этот автомобиль с дизелем объёмом 2,5 л. и мощностью в 163 л. с. и 5-ступенчатой "механикой" теперь стоит 1885000 руб. Если же у него АКПП, то цена составляет уже 2249000 руб. Более богато оснащённая версия Isuzu D-Max Energy отныне обойдётся покупателям в 2349000 руб. (тоже на 150000 руб. дешевле, чем раньше).
Обновлено вчера в 11:20
Спорт
Биатлонистка Резцова может сменить спортивное гражданство
Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что ее дочка Кристина может переехать в другую страну, если в ближайшее время не окажется в основной сборной России по биатлону.
Обновлено в 13:57
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Единоборства
Официально: Усик проведет бой с Такамом 25 мая
Обновлено в 14:47
Политика
США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров
Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:53
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
Обновлено в 00:20
Происшествия
На чувашского блогера завели ещё одно дело за оправдание нацизма
В Чувашии возбуждено новое уголовное дело в отношении блогера, которому инкриминируют распространение порнографических материалов, «оправдание действий нацистов в годы Второй мировой войны».
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Греция допустила закупку американских истребителей F-35
Глава минобороны Греции Эвангелос Апостолакис заявил, что Афины рассматривают возможность закупки американских истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения.
Обновлено в 14:53
Технологии
В Германии открыли пещерную систему возрастом в миллионы лет
Рейнские сланцевые горы, как удалось выяснить специалистам, таили в себе гигантскую пещерную систему, возраст которой оценивается в миллионы лет.
Обновлено в 16:39
Политика
В Госдуме предложили исключить Эстонию из ООН
Чернышов в своем обращении к Гутеррешу попросил исключить Эстонию из состава ООН, так как руководство этой страны потворствует развитию фашизма и способствует геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушениях прав русскоязычных граждан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Авто
Заводы Ford в России может купить Hyundai
Южнокорейская Hyundai входит в число претендентов на закрывающиеся заводы Ford в России.
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась про свадьбу Цекало с молодой американкой
Певица Лолита Милявская впервые прокомментировала свадьбу своего бывшего мужа Александра Цекало с американской актрисой Дариной Эрвин.
Обновлено в 14:10
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на модели LADA в апреле
Обновлено в 04:02
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Футбол
РФС рассмотрит бюджет на 2019 год на исполкоме организации 11 апреля
Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит бюджет на 2019 год на исполкоме организации, который состоится 11 апреля в Москве, сообщается на официальном сайте РФС.
Обновлено в 15:00