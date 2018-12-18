Финансы
Во вторник в первой половине торгов на российском фондовом рынке наблюдалась негативная динамика, вызванная снижением цен на нефть и американских фондовых индексов накануне. Однако после открытия торгов в США на российский фондовый рынок вернулись положительные настроения.
DP.RUвчера в 12:42
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Финансы
МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 20:14
Финансы
Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют
Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено вчера в 12:40
Финансы
Рынок акций РФ в начале дня снижается на подешевевшей нефти
Рынок акций РФ в начале торгов снижается на фоне резко подешевевшей днем ранее нефти.
Обновлено в 02:14
Финансы
ВТБ повысил прогноз на 2018 г. по росту кредитов и депозитов физлиц
"Наша задача - идти выше рынка, поэтому рассчитываем прирасти по ипотечному портфелю на 29%", - заявил зампред ВТБ, отметив, что банк к концу года рассчитывает довести объем выдачи ипотеки до 693 млрд рублей (рост на 60% по сравнению с 2017 годом).
Обновлено в 03:36
Финансы
За счет нефти: в Татарстане подняли доходы бюджета на 25,8 млрд рублей
Сегодня, 19 декабря, парламент Татарстана одобрил увеличение доходов бюджета республики 2018 года на 25,8 млрд рублей — до 272 млрд рублей.
Обновлено в 04:10
Финансы
Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве
Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT.
Обновлено в 03:54
Финансы
Чаще всего жители берут кредитные займы на рефинансирование
Игроки банковского рынка не видят оснований для беспокойства в связи с увеличением объема кредитов и даже прогнозируют возможность их дальнейшего роста.
Обновлено вчера в 16:44
Финансы
Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет
Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы
Банк России составил прогноз повышения цен на 2019 год
Согласно докладу Центрального Банка России «О денежно-кредитной политике», в 2019 году ожидается ускорение инфляции с 4 до 5-5,5%, причем это связано с несколькими факторами сразу – это и повышение НДС, и рост цен на топливо.
Обновлено в 01:58
Финансы
FDIC в 2019 году урежет свой бюджет и сократит штат
Совет директоров Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) США утвердил бюджет на 2019 год в объеме $2,04 млрд, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:20
Финансы
Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства
Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Обновлено вчера в 14:10
Финансы
Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Глава Сбербанка Герман Греф приобрел облигации Сбербанка серии 001P-52R на сумму 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:37
Финансы
«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн
Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 07:07
Финансы
Долговое давление на регионы растёт
Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено вчера в 12:59
Финансы
Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд
Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено вчера в 12:04