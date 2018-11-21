Нормальный налет первому российскому гражданскому самолету SSJ100 не удается показывать прежде всего из-за проблем с двигателями, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры четырех авиакомпаний, эксплуатирующих эти лайнеры, и три человека, близких к лизинговым компаниям, покупающим такие суда.

с чего всё началось

SSJ100 поставляются авиакомпаниям с 2011 г. Но до сих пор они очень мало летают.

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