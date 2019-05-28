Происшествия

Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуляГазета.Ru 02:15

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
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Superjet просят проверить с нуля

АЭВТ требует подтвердить надежность самолета Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в Шереметьево организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям.
Коммерсантъвчера в 18:39

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Авиакомпании попросили проверить SSJ100 после катастрофы в Шереметьево

РБК01:34

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Ведомости00:25

Авиакомпании просят Минтранс проверить самолет Сухой СуперДжет-100 на соответствие сертификационным требованиям

Эхо Москвы01:45

«Ъ»: авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ-100 на соответствие требованиям

ТАСС00:46

SSJ-100 попросили перепроверить

Lenta.ruвчера в 23:42

Авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ-100 на соответствие сертификатам

Говорит Москва01:01

Superjet просят проверить с нуля

Коммерсантъвчера в 18:39
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Общество

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Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили

Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

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Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

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Плотоядные растения используют шесть видов ловушек для поимки добычи

Учёные рассказали о шести ловушках, которыми пользуются растения-хищники для поимки жертвы.
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Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

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«Бостон» выиграл стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли

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Общество

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Экономика

СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ

Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
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В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах

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Энергетика

Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ

По данным агентства, Минск установил тарифы на прокачку нефти по трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".
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Возгорание самолёта SSJ-100 в ШереметьевеБольше новостей по теме
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