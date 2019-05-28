Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуляГазета.Ru 02:15

АЭВТ требует подтвердить надежность самолета Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в Шереметьево организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям.

с чего всё началось

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

Здоровье Ребенку не могут поставить прививку от бешенства в Кургане: нет вакцины Шестилетний мальчик из Кургана третью неделю не может сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины.

Общество Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.

Экономика Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Здоровье Названы девять помогающих продлить молодость продуктов Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.

Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.

Гаджеты Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.

Общество Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Политика Рогозин: России не стоит участвовать в новой лунной гонке Лунная гонка может быть выгодна США, но совершенно не нужна России, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Происшествия Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.

Политика Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.

Общество Россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей Эксперты РАНХиГС выяснили, какие, по мнению родителей, рабочие области являются наиболее перспективными для детей.

Экономика СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Происшествия На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании» Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.

Происшествия Похитителя святых мощей отправили на принудительное лечение В Кургане 40-летнего похитителя святых мощей отправят на принудительное лечение: человек в здравом уме вряд ли решился бы на такое.

Политика Медведев не исключил расширения Евразийского экономического союза По словам Медведева, цели ЕАЭС аналогичны целям других похожих объединений - "за счет интеграции добиться лучшего состояния экономик стран, которые входят в тот или иной союз, а за счет лучшего состояния экономик просто поднять уровень жизни людей, которые в этих странах живут".

Кино В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.