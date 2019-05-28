Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуляГазета.Ru 02:15
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
АЭВТ требует подтвердить надежность самолета Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит Минтранс после катастрофы в Шереметьево организовать оперативную проверку систем самолета RRJ 95 (он же Superjet 100) на соответствие сертификационным требованиям.Коммерсантъвчера в 18:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
Общество
«Роскачество» рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Специалисты «Роскачества» рассказали, как правильно выбрать мороженое.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
ВКС России получат 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года
Воздушно-космические силы России планируют принять на вооружение 30 новых вертолётов Ка-52 «Аллигатор» до 2022 года.
Обновлено в 02:22
Здоровье
Ребенку не могут поставить прививку от бешенства в Кургане: нет вакцины
Шестилетний мальчик из Кургана третью неделю не может сделать прививку от бешенства из-за отсутствия вакцины.
Обновлено в 02:19
Общество
Правительство России запретило госучреждениям закупать импортные вина
Правительство России запретило закупки вин иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:28
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования, свидетельствует приказ Министерства здравоохранения.
Обновлено в 00:18
Экономика
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:32
Здоровье
Названы девять помогающих продлить молодость продуктов
Арбузы, в свою очередь, являются богатым источником ликопина — антиоксиданта, помогающего сохранить здоровье и молодость кожи.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Гаджеты
Microsoft прекращает сотрудничество с Huawei
Сервисная группа из штаб-квартиры Microsoft в Шэньчжэне была отозвана, и Microsoft прекратила принимать новые заказы на устройства Huawei, базирующиеся на Windows.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Генконсульство РФ озабочено проверкой телефонов при въезде в Китай
Генеральное консульство РФ в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту властям Китая с просьбой прояснить правила просмотра сотовых телефонов и проверки переписки в мессенджерах при пересечении китайской границы.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Рогозин: России не стоит участвовать в новой лунной гонке
Лунная гонка может быть выгодна США, но совершенно не нужна России, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Во Владивостоке подпорная стена упала на автомобили
Ночью во Владивостоке на улице Ладыгина, 11 на три припаркованных автомобиля упала подпорная стенка.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено вчера в 02:07
Наука
Плотоядные растения используют шесть видов ловушек для поимки добычи
Учёные рассказали о шести ловушках, которыми пользуются растения-хищники для поимки жертвы.
Обновлено вчера в 00:02
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Хоккей
«Бостон» выиграл стартовый матч финальной серии Кубка Стэнли
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Около 450 боевиков напали на позиции сирийских военных в Хаме
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Россияне назвали самые перспективные сферы труда для детей
Эксперты РАНХиГС выяснили, какие, по мнению родителей, рабочие области являются наиболее перспективными для детей.
Обновлено в 01:11
Экономика
СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ
Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Обновлено в 00:12
Культура
Макс Фадеев снялся в сериале на ТНТ. Фанаты недовольны
Обновлено в 01:52
Происшествия
На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»
Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия
Похитителя святых мощей отправили на принудительное лечение
В Кургане 40-летнего похитителя святых мощей отправят на принудительное лечение: человек в здравом уме вряд ли решился бы на такое.
Обновлено в 01:57
Политика
Медведев не исключил расширения Евразийского экономического союза
По словам Медведева, цели ЕАЭС аналогичны целям других похожих объединений - "за счет интеграции добиться лучшего состояния экономик стран, которые входят в тот или иной союз, а за счет лучшего состояния экономик просто поднять уровень жизни людей, которые в этих странах живут".
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Энгельсе в аварии погиб молодой мотоциклист
Обновлено в 00:11
Кино
В автобусах и трамваях покажут мини-сюжеты о легендарных фильмах
В 144 автобусах и более чем в 250 трамваях нового поколения "Витязь-Москва" начали показывать сюжеты, рассказывающие историю создания фильмов, снятых в Москве.
Обновлено в 00:53
Энергетика
Минск установил тарифы на прокачку нефти в РФ
По данным агентства, Минск установил тарифы на прокачку нефти по трубопроводам компаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".
Обновлено вчера в 18:53