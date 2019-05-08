SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в МосквуИзвестия 07:10

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам. Об этом сообщили в среду, 8 мая, в пресс-службе аэропорта. Пассажиров (около 70 человек) отправили в столицу другими рейсами.

SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву

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