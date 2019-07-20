Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во ВладивостокеИзвестия 10:15

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета. Об этом в субботу, 20 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.
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с чего всё началось

SSJ-100 с лопнувшим стеклом экстренно сел во Владивостоке

Самолет авиакомпании "Якутия" следовал из Китая. В какой-то момент по неизвестной пока причине в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.
РЕН ТВ08:48

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SSJ-100 с лопнувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Интерфакс12:41

SSJ-100 с лопнувшим стеклом экстренно сел во Владивостоке

РЕН ТВ08:48

SSJ100 c лопнувшим стеклом сел во Владивостоке

РИА Новости10:39

Лайнер SSJ-100 c треснувшим слоем лобового стекла сел во Владивостоке

ТАСС09:32

У SSJ-100 авиакомпании «Якутия» во время рейса треснуло лобовое стекло

Life.ru09:29

У самолета Sukhoi Superjet 100 во время полета треснуло лобовое стекло

КП - Владивосток09:18

Во Владивостоке приземлился самолет с треснувшим стеклом

PrimaMedia.ru11:17
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:06, Вашингтон
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