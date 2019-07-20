Происшествия
Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стекломRT на русском 12:49
Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. «У самолёта в воздухе треснул верхний слой лобового стекла», — сообщил перевозчик.
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с чего всё началось
Самолет авиакомпании "Якутия" следовал из Китая. В какой-то момент по неизвестной пока причине в кабине пилотов треснуло лобовое стекло.РЕН ТВ08:48
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