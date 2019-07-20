Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку во Владивостоке. Самолет авиакомпании "Якутия" следовал из Китая.

с чего всё началось

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета. Об этом в субботу, 20 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Шоу-бизнес Дочь Василисы Володиной выросла ее копией Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Политика МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Происшествия Появилась новая версия гибели группы Дятлова Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».

Шоу-бизнес Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".

Энергетика Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Космос Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Спорт Софья Великая вышла в четвертьфинал чемпионата мира по фехтованию Российская саблистка Софья Великая пробилась в 1/4 финала чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Политика Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.

Политика В Германии назвали бесполезными антироссийские санкции Ограничения влияют, прежде всего, на саму Европу, уверен он. Депутат Бундестага Клаус Эрнст заявил о бесполезности антироссийских санкций.

Футбол Мусаев имел право руководить «Краснодаром» в матче с «Уфой» Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сообщил "СЭ", что старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев имел право руководить командой в матче 2-го тура РПЛ против "Уфы" (3:2).

Футбол Лучший бомбардир Кубка Африки-2019 завершил карьеру в сборной Напомним, на Кубке Африки-2019 нигерийцы заняли третье место, а 30-летний футболист стал лучшим бомбардиром турнира, забив пять голов в семи матчах.

Армия и оружие В Йемене началась военная операция против хуситов — арабская коалиция О начале военной операции против хуситов в йеменской провинции Сана объявила арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, 20 июля сообщил новостной телеканал Al Arabiya со ссылкой на военных.