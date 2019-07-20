Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во ВладивостокеИзвестия 10:15
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета. Об этом в субботу, 20 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.
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с чего всё началось
Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку во Владивостоке. Самолет авиакомпании "Якутия" следовал из Китая.РЕН ТВ08:48
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