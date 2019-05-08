Происшествия

SSJ-100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Ростова из-за поломкиLife.ru 05:38

"Суперджет" "Аэрофлота" из Ростова-на-Дону в Москву не смог вылететь утром 8 мая из-за неисправности. Пассажиров отправили в российскую столицу другим бортом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта Платов.
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«Суперджет» не смог вылететь из Ростова в Москву из-за неисправности

1rnd.ru08:53

«Суперджет» «Аэрофлота» не смог вылететь из Ростова из-за поломки

161.ru06:44

Вылет SSJ-100 из Ростова в Москву отменили из-за неисправной педали

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Вылет SSJ-100 из Ростова в Москву задержали из-за заевшей педали

ТАСС05:20

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РЕН ТВ03:52

В Ростове пассажиров, летевших в Москву, сняли с борта из-за неисправности на Sukhoi Superjet 100

Donnews.ru05:41

В Ростове отменили рейс Sukhoi Superjet 100 из-за неполадок

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