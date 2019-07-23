с чего всё началось

США могли уничтожить не один, а два иранских беспилотника. Об этом заявил главы CENTCOM Кеннета Маккензи, передает CBS News. Подробностей генерал не привел.

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Происшествия Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.

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Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

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Музыка Гитарист «Кино» ответил группе Metallica Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.

Финансы В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Технологии Стало известно о прослушке пользователей компанией Apple Периодически возникают ошибки в системе прослушки запросов Siri, и среди аудиозаписей оказываются разговоры людей.

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Происшествия В Екатеринбурге задержали лжеминеров кортежа Путина Коробку нашли на улице Машинной за 15 минут до того, как там должен был проехать Владимир Путин, муляж «обезвредили» прямо на обочине, не перекрывая движение транспорта.

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