Политика
США заявили о желании продлить договор СНВ-3Комсомольская правда 12:20
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен. В случае, если удастся выработать приемлемый вариант.
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Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.
— Майк Помпео, американский политикREGNUM 12:16
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