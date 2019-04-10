Политика

США заявили о желании продлить договор СНВ-3Комсомольская правда 12:20

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен. В случае, если удастся выработать приемлемый вариант.
Читать в источнике
Майк Помпео
Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.
— Майк Помпео, американский политикREGNUM 12:16

Подробнее о событии

Готовы ли США продлить договор СНВ-III с Россией

RT на русском17:32

Эксперт оценил планы Помпео продлить СНВ-3: Америке это не нужно

Московский Комсомолец13:58

Американский генерал подчеркнул важность договора СНВ-III между Москвой и Вашингтоном и назвал Россию «противником» США

Царьградвчера в 17:35

США назвали условия продления ДСНВ

Взгляд.ру10:37

США предложили подключить Китай к договору СНВ

РИА Новости10:34

ПРО договоренности

Известия01:00

В США заявили о желании продлить договор СНВ-3

ТК Звезда12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Политика

Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналистка

Обновлено в 17:43
Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Абызов пытался снять средства со своего счета до их ареста

Как сообщил в среду на заседании Мосгорсуда представитель СК, Абызов пытался скрыть эти средства, находившиеся на банковском счете, перед их арестом.
Обновлено в 04:38
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Политика

Слуцкий уточнил условие возвращения России в ПАСЕ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возвращение России в ПАСЕ возможно после принятия актуальных поправок в регламент.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес

Принц Уильям подаст в суд на издание, обвинившее его в измене

Адвокаты принца Уильяма сообщили о намерениях королевского внука подать в суд на прессу.
Обновлено в 12:36
Политика

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

Обновлено в 16:16
Авто

Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры

В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Наука

Носимое устройство определяет и захватывает раковые клетки из крови

Обновлено в 13:58
Здоровье

Корь в Тульской области: Роспотребнадзор распространил памятку

По данным Роспотребнадзора по Тульской области, за 3 месяца 2019 года в регионе зафиксированы 12 случаев кори среди непривитых детей.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Истребители НАТО перехватили гражданский лайнер над Черногорией

Обновлено в 17:36
Кино

«Союзмультфильм» выпустит полнометражку о Суворове

Студия "Союзмультфильм" выпустит полнометражную ленту "Суворов", пишет ТАСС. Работы планируют завершить к концу 2019 года.
Обновлено в 18:06
Армия и оружие

Близ берегов Японии найдены обломки истребителя F-35A

Как сообщает телеканал NHK, в ходе поисково-спасательной операции у берегов Японии обнаружены обломки пропавшего накануне истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика

Знаменитый петербургский ИФЗ закупает фарфоровую посуду в Китае

Обновлено в 15:35
Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Обновлено в 04:35
Общество

Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе

Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 16:57
Происшествия

В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий пьяное ДТП к убийству

В Госдуму в среду внесен законопроект, приравнивающий пьяное ДТП со смертельным исходом к умышленному убийству, сообщает официальный сайт Госдумы в среду.
Обновлено в 11:21
Кино

На закрытии ММКФ покажут документальный фильм о Горбачеве

Кинофестиваль пройдет в российской столице с 18 по 25 апреля Документальный фильм режиссеров Вернера Херцога и Анре Сингера "Встреча с Горбачевым" будет показан на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщила пресс-служба фестиваля.
Обновлено в 13:03
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Технологии

Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Происшествия

В Архангельске задержали семерых участников «мусорных» протестов

Полиция в Архангельске задержала семь человек из-за митинга против мусорного полигона, передает ОВД-Инфо.
Обновлено в 13:54
Кино

Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
Армия и оружие

РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
Обновлено в 03:30
Экономика

Правительство подведет итоги работы ТЭК в 2018 году

Как сообщили в пресс-службе кабмина, ключевым вопросом повестки дня предстоящего заседания станет обсуждение итогов работы топливно-энергетического комплекса в 2018 году и задач на 2019 год.
Обновлено в 17:11
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Политика

Выборы президента в Алжире назначены на 4 июля

Временно исполняющий обязанности президента Алжира Абделькадер Бенсалах в среду объявил о проведении 4 июля 2019 года президентских выборов, сообщает в среду Al Jazeera Во вторник парламент Алжира утвердил председателя верхней палаты парламента Бенсалаха на должность временно исполняющего обязанности президента страны.
Обновлено в 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное