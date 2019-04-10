Политика
США заявили о желании продлить договор СНВ-3Комсомольская правда 12:20
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен. В случае, если удастся выработать приемлемый вариант.
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Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.
— Майк Помпео, американский политикREGNUM 12:16
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
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Обновлено в 10:26
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро
Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 12:22
Политика
Команда Зеленского выпустила новое видеообращение
Обновлено в 03:24
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02
Экономика
Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»
Обновлено в 08:51
Наука
Яндекс вручил премию за вклад в развитие компьютерных наук
Яндекс назвал лауреатов научной премии имени Ильи Сегаловича, присуждаемой за вклад в исследования в области машинного обучения, информационного поиска и анализа данных, компьютерного зрения, а также обработки естественного языка и машинного перевода.
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Общество
Мантуров поддержал запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года
Министерство промышленности и торговли РФ поддержало инициативу Минздрава ввести запрет на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) для лиц, не достигших 21 года.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Во Франции арестовали главу представительства ДНР Юбера Файяра
На следующее утро после получения денег в дом к главе представительства ДНР ворвалась полиция.
Обновлено в 14:21
Наука
Археологи нашли новый вид раннего человека на Филиппинах
Обновлено в 15:08
Происшествия
Парализованный мужчина два дня просидел в интернет-кафе в Китае
ИА «Ореанда-Новости» В интернет-кафе в китайском городе Шэньчжэнь парализованного мужчину заметили только спустя двое суток, персонал не замечал, что посетителю требуется помощь.
Обновлено в 14:16
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
РФ начала поставки тяжелых огнеметов «Солнцепек» в Саудовскую Аравию
Россия начала поставки в Саудовскую Аравию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»
Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:50
Политика
Путин осадил «вытаскивавшего из него клещами ответ» журналиста
Президент России Владимир Путин резко отреагировал на вопросы старшего редактора агентства Bloomberg Джона Фрайера (John Fraher) во время пленарного заседания Арктического форума в Петербурге.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Авто
Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта
В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Общество
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Герлинда Каснер, мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель, скончалась на 91-м году жизни, передаёт журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено в 14:49
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Авто
Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле
Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
Обновлено в 04:03
Авто
Названы самые популярные на рынке России новые иномарки
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
Обновлено в 08:37
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено в 10:01