Политика
Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3РИА Новости 16:07
Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
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Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.
— Майк Помпео, американский политикREGNUM 12:16
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Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Экономика
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Авто
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Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
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Происшествия
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Политика
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Общество
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Политика
WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX
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Общество
Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите
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Наука
В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков
В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
Обновлено в 16:21
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
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Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
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Происшествия
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Энергетика
Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России
Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
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Политика
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Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Транспорт
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Обновлено в 17:27
Политика
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Наука
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Музыка
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Политика
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Авто
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Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.
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Политика
Помпео считает Крым и Голаны разными прецедентами
В Белом доме считают, что нельзя сопоставлять ситуацию двух регионов, такое мнение высказал госсекретарь Майк Помпео, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:25