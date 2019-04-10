Политика

Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3РИА Новости 16:07

Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.
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Майк Помпео
Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.
— Майк Помпео, американский политикREGNUM 12:16

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Эксперты из России и США высказались за продление СНВ-3

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Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3

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В США заявили о желании продлить договор СНВ-3

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Готовы ли США продлить договор СНВ-III с Россией

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Американский генерал подчеркнул важность договора СНВ-III между Москвой и Вашингтоном и назвал Россию «противником» США

Царьградвчера в 17:35
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Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

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Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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Экономика

Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России

Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.
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Авто

Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя

Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
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Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".
Обновлено в 19:51
Политика

США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 18:34
Политика

Сергей Шойгу не позволил подрывать веру военнослужащих в руководство

Обновлено в 08:11
Кино

Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»

Начинающая актриса Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» от Netflix, рассказывающем о британской королевской семье.
Обновлено в 04:24
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено в 09:03
Политика

WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX

Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX.
Обновлено в 19:43
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Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Наука

В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков

В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.
Обновлено в 16:21
Политика

Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Обновлено в 16:56
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено в 11:24
Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Происшествия

Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.
Обновлено в 12:15
Энергетика

Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России

Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Хоккей

Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова

Обновлено в 18:27
Транспорт

В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:27
Политика

Эрдоган допустил поставку С-400 в Турцию раньше июля

Обновлено в 02:56
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Рак кишечника попробуют лечить витамином D

Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено в 05:09
Музыка

Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева после критики в Сети

Ольга Бузова неоднократно находилась под натиском хейтеров, поэтому стала на защиту Лазарева, опубликовав на просторах Instagram видео, где она подпевает представленной на конкурс композиции коллеги.
Обновлено в 13:17
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
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Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием

Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
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Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.
Обновлено в 13:01
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Помпео считает Крым и Голаны разными прецедентами

В Белом доме считают, что нельзя сопоставлять ситуацию двух регионов, такое мнение высказал госсекретарь Майк Помпео, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:25
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