Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3РИА Новости 16:07

Мы должны убедиться, что у нас как части этого договора есть все имеющие к этому отношение стороны… Другие страны, кроме США и России.

Участники Российско-американской конференции по контролю над ядерными вооружениями приняли совместное заседание, в котором призвали власти двух стран продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 2026 года и проводить регулярные встречи высокого уровня по вопросам стратегической стабильности.

Эксперты из России и США призвали продлить СНВ-3

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Политика Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Экономика Три банка из США проверили клиентов на предмет отмывания денег из России Крупнейшие американские банки Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание денег из России, об этом руководители финансовых организаций рассказали на слушаниях в конгрессе, пишет Financial Times.

Авто Euro NCAP оценил безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов оценил защиту взрослых пассажира и водителя на 89%.

Происшествия В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.

Политика Мадуро назвал вице-президента США одержимым и ненормальным Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал "одержимым" вице-президента США Майка Пенса. Его выступление транслировали в "Твиттере".

Политика США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2» В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.

Кино Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» Начинающая актриса Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» от Netflix, рассказывающем о британской королевской семье.

Общество Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.

Политика WSJ: США хотят получить одобрение ЕС и КНР по Boeing 737 MAX Компания Boeing и Федеральное авиационное управление (ФАУ) США планируют получить одобрением других стран при возобновлении полетов лайнеров 737 MAX.

Наука В Турции обнаружен древнейший в мире торговый корабль с грузом слитков В Средиземном море у побережья Турции подводные археологи нашли затонувшее 3600 лет назад торговое судно, сообщил 10 апреля журналистам представитель Средиземноморского университета Антальи.

Наука Белок может сигнализировать о проблемах с печенью Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.

Политика В Германии назвали санкции США нарушением международного права Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».

Происшествия Суд арестовал счета Абызова с 437 млн рублей Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранились 437 млн рублей.

Энергетика Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода На юге Японии открылась железнодорожная станция, которая функционирует исключительно как смотровая площадка, сообщает Daily Mail.

Наука Рак кишечника попробуют лечить витамином D Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.

Музыка Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева после критики в Сети Ольга Бузова неоднократно находилась под натиском хейтеров, поэтому стала на защиту Лазарева, опубликовав на просторах Instagram видео, где она подпевает представленной на конкурс композиции коллеги.

Политика Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.

Авто До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.