Армия и оружие

США заявили о втором сбитом иранском дронеРоссийская газета 18:57

Глава Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил о втором сбитом над Ормузским проливом беспилотнике из Ирана. "Мы считаем, что успешно атаковали два дрона, может быть, и больше, но об этом нам неизвестно", - отметил Маккензи.
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с чего всё началось
Нефть начала дорожать после того, как глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккенз заявил CBS News
, что США, возможно, сбили второй иранский беспилотник.
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