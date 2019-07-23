Армия и оружие
США заявили о втором сбитом иранском дронеРоссийская газета 18:57
Глава Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил о втором сбитом над Ормузским проливом беспилотнике из Ирана. "Мы считаем, что успешно атаковали два дрона, может быть, и больше, но об этом нам неизвестно", - отметил Маккензи.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Нефть начала дорожать после того, как глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккенз заявил CBS News, что США, возможно, сбили второй иранский беспилотник.Коммерсантъ20:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 22:51, Вашингтон
Политика
Милонов дал напутствие Борису Джонсону
Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал новому главе тори Борису Джонсону найти костюм по размеру и сменить прическу.
Обновлено в 22:25
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео
Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.
Обновлено в 08:25
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».
Обновлено в 22:16
Музыка
Shazam назвал самые популярные песни в России
Стало известно, какие песни чаще всего искали россияне за первые полгода 2019 года.
Обновлено в 16:27
Политика
Новым главой Пентагона стал Марк Эспер
Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.
Обновлено в 13:02
Футбол
Президент Федерации футбола Аргентины исключен из совета КОНМЕБОЛ
Южноамериканская конфедерация футбола исключила из своего совета президента Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, сообщает TSN.
Обновлено в 16:35
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено в 18:12
Общество
В Барнауле и Бийске введен режим «черного неба»
Плотная мгла, в которую погрузился Алтайский край из-за лесных пожаров в Красноярском крае, стала причиной введения в крупнейших городах региона режима "черное небо".
Обновлено в 20:21
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.
Обновлено в 05:16
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Реал» в товарищеском матче одолел в серии пенальти «Арсенал»
В американском Мэриленде в матче Международного кубка чемпионов "Реал" победил "Арсенал", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 22:31
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа
Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Экономика
Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20%
Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.
Обновлено в 09:42
Экономика
ExxonMobil попросила власти упростить ей работу на российском шельфе
Уоллер объясняет это тем, что буровых под российским флагом недостаточно.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами
Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.
Обновлено в 18:41
Общество
Изобретен самый короткий IQ-тест
Обновлено в 05:14
Интернет
Крадущие пароли трояны атаковали за полгода более 100 тыс. россиян
За первые шесть месяцев 2019 года более 100 тысяч интернет-пользователей в России стали жертвами троянов, ворующих пароли.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Власти Нью-Йорка ищут хулиганов, окативших полицейских водой из ведер
Во втором - полицейские идут в насквозь мокрой форме, в то время как хулиган окатывает их водой со спины.
Обновлено в 22:43
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Экономика
Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей
Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.
Обновлено в 20:23
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Судаке туриста избили из-за фотографий с животными
Несколько человек избили туриста в Крыму из-за снимков с животными, сообщается на официальном сайте города Судак, где и произошел инцидент.
Обновлено в 16:08
Политика
Сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии попал «на карандаш»
В уничтожении улик заподозрили сотрудника аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца, пишет «Falter».
Обновлено в 22:12