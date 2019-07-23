с чего всё началось

Глава Центрального командования США Кеннет Маккензи заявил о втором сбитом над Ормузским проливом беспилотнике из Ирана. "Мы считаем, что успешно атаковали два дрона, может быть, и больше, но об этом нам неизвестно", - отметил Маккензи.

Политика Милонов дал напутствие Борису Джонсону Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал новому главе тори Борису Джонсону найти костюм по размеру и сменить прическу.

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Армия и оружие Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.

Политика Правительство предложило создать единую базу данных россиян Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.

Общество В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «экологического Чернобыля» Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в Иркутской области необходимо рекультивировать территорию завода «Усольехимпром», пока не получился «экологический Чернобыль».

Музыка Shazam назвал самые популярные песни в России Стало известно, какие песни чаще всего искали россияне за первые полгода 2019 года.

Политика Новым главой Пентагона стал Марк Эспер Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил Эсперу стать исполняющим обязанности главы Пентагона после того, как в конце июня 2019 года предыдущий и.о. Патрик Шанахан взял самоотвод.

Футбол Президент Федерации футбола Аргентины исключен из совета КОНМЕБОЛ Южноамериканская конфедерация футбола исключила из своего совета президента Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, сообщает TSN.

Происшествия Северная Корея задержала российское судно Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

Общество В Барнауле и Бийске введен режим «черного неба» Плотная мгла, в которую погрузился Алтайский край из-за лесных пожаров в Красноярском крае, стала причиной введения в крупнейших городах региона режима "черное небо".

Общество В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail Сенаторы во вторник, 23 июля, внесли в Госдуму законопроект, согласно которому пользоваться электронной почтой на территории России смогут только идентифицированные пользователи.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.

Политика Константин Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.

Армия и оружие Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.

Экономика Госдума повышает НДС на пальмовое масло до 20% Во втором чтении законопроекта была принята поправка, согласно которой с 10% до 20% повышается НДС для пальмового масла.

Армия и оружие Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16 Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.

Происшествия В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.

Интернет Крадущие пароли трояны атаковали за полгода более 100 тыс. россиян За первые шесть месяцев 2019 года более 100 тысяч интернет-пользователей в России стали жертвами троянов, ворующих пароли.

Происшествия Власти Нью-Йорка ищут хулиганов, окативших полицейских водой из ведер Во втором - полицейские идут в насквозь мокрой форме, в то время как хулиган окатывает их водой со спины.

Экономика МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Экономика Экономические потери России от «наливаек» ежегодно превышают 3 трлн рублей Общие потери российской экономики от "рюмочных и пивных" ежегодно составляют более 3 трлн рублей.

Экономика Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.