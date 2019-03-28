Политика

США заявили о санкциях против России из-за ВенесуэлыURA.Ru 17:52

Песков отметил, что США влияют на политику во многих странах мира, но Россия при этом не вмешивается в их отношения.
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с чего всё началось
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил
, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Интерфакс - Россия08:11

Подробнее о событии

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

RT на русском18:24

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

РИА Новости15:20

Россия «заплатит» за военную поддержку Венесуэлы, заявил спецпред США

Газета.Ru14:26

В США пригрозили России «серьезными последствиями» из-за поддержки Венесуэлы

ФАН14:55

США угрожают России, что она «поплатится» за военное сотрудничество с Венесуэлой

Новостной фронт14:35

США пригрозили России санкциями за военное присутствие в Венесуэле

Росбалт14:59

В США заявили, что Россия заплатит цену в случае дальнейшей военной поддержки Каракаса

ТАСС14:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Происшествия

В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Ростех предложил Малайзии совместно строить суда и вертолеты

Россия предложила Малайзии совместно выпускать суда на подводных крыльях типа "Комета" и гражданские вертолеты "Ансат", сообщил в интервью РИА Новости глава делегации Ростеха Виктор Кладов.
Обновлено в 04:56
Общество

Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов

Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Происшествия

В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром

Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Общество

Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ

Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено в 23:30
Экономика

Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено в 12:42
Общество

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов

Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено в 14:47
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Политика

Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии

По данным портала Oddschecker, который суммирует ставки крупнейших британских букмекерских контор, самый низкий коэффициент ставок конторы отводят Зеленскому (8/13), затем следует Порошенко (4/1), на третьем месте Тимошенко (23/5).
Обновлено в 20:26
Транспорт

Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля

Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Общество

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева

Обновлено вчера в 13:37
Политика

Охлобыстин и Пореченков сняли видеоролик в поддержку Зеленского

Обновлено в 05:38
Кино

Танос показал «туалетные» тренировки перед встречей с Человеком-муравьем

Актер Джош Бролин, играющий Таноса в киновселенной Marvel, показал, как его персонаж готовится ко встрече с Человеком-муравьем.
Обновлено в 06:46
Религия

В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста

Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие

Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь

Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота.
Обновлено в 08:44
Политика

В Венесуэле заявили о выросшей на 800% активности разведки США

Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что активность американской радиоэлектронной разведки у границ Венесуэлы выросла на 800%.
Обновлено в 20:15
Политика

Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле

Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Хоккей

КХЛ объяснила, почему была засчитана шайба «Салавата» в овертайме

Обновлено в 18:48
Хоккей

НХЛ. Бучневич и «Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» Тарасенко

Обновлено в 23:01
Шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой

Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Экономика

ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей

Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 17:39
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено в 22:31
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено в 20:34
Футбол

Дриусси: «Совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России»

Аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси заявил что ошибся, когда покинул "Ривер Плейт" и перебрался в Россию.
Обновлено в 14:43
Происшествия

В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
Политика

Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский

27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 15:03
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