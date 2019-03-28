Политика
США заявили о санкциях против России из-за ВенесуэлыURA.Ru 17:52
Песков отметил, что США влияют на политику во многих странах мира, но Россия при этом не вмешивается в их отношения.
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с чего всё началось
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс сообщил, что Вашингтон изучает, каким образом ответить на военную поддержку Россией президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Интерфакс - Россия08:11
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США угрожают России, что она «поплатится» за военное сотрудничество с Венесуэлой
Новостной фронт14:35
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Происшествия
В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России
В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Ростех предложил Малайзии совместно строить суда и вертолеты
Россия предложила Малайзии совместно выпускать суда на подводных крыльях типа "Комета" и гражданские вертолеты "Ансат", сообщил в интервью РИА Новости глава делегации Ростеха Виктор Кладов.
Обновлено в 04:56
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Происшествия
В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром
Следствие ведет доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Общество
Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ
Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено в 23:30
Экономика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
Обновлено в 12:42
Общество
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов
Минпросвещения представило проект новых образовательных стандартов Министерство просвещения РФ представило проект обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (ФГОС).
Обновлено в 14:47
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 19:39
Политика
Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии
По данным портала Oddschecker, который суммирует ставки крупнейших британских букмекерских контор, самый низкий коэффициент ставок конторы отводят Зеленскому (8/13), затем следует Порошенко (4/1), на третьем месте Тимошенко (23/5).
Обновлено в 20:26
Транспорт
Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля
Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Общество
С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО
С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева
Обновлено вчера в 13:37
Кино
Танос показал «туалетные» тренировки перед встречей с Человеком-муравьем
Актер Джош Бролин, играющий Таноса в киновселенной Marvel, показал, как его персонаж готовится ко встрече с Человеком-муравьем.
Обновлено в 06:46
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота.
Обновлено в 08:44
Политика
В Венесуэле заявили о выросшей на 800% активности разведки США
Венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес заявил, что активность американской радиоэлектронной разведки у границ Венесуэлы выросла на 800%.
Обновлено в 20:15
Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
Обновлено в 20:54
Хоккей
НХЛ. Бучневич и «Рейнджерс» обыграли «Сент-Луис» Тарасенко
Обновлено в 23:01
Шоу-бизнес
Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой
Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
Обновлено в 14:25
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено в 22:31
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено в 20:34
Футбол
Дриусси: «Совершил ошибку, поспешив с переходом в чемпионат России»
Аргентинский форвард "Зенита" Себастьян Дриусси заявил что ошибся, когда покинул "Ривер Плейт" и перебрался в Россию.
Обновлено в 14:43
Политика
Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский
27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 15:03