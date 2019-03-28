США заявили о санкциях против России из-за ВенесуэлыURA.Ru 17:52

с чего всё началось

Песков отметил, что США влияют на политику во многих странах мира, но Россия при этом не вмешивается в их отношения.

США заявили о санкциях против России из-за Венесуэлы

Происшествия В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.

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