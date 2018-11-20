Политика

Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний
РБК
11:44

Минфин США объявил о введении санкций в отношении еще двух компаний из России.
РБК11:44

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Минфин США ввел санкции против двух российских компаний

РИА Новости11:53

Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний

РБК11:44

США ввели санкции против двух российских компаний из-за поставок нефти в Сирию

Коммерсантъ11:33

США ввели санкции против российских компаний

URA.Ru11:23

США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями

Газета.Ru11:48

Эксперт прокомментировал санкции Минфина США против двух российских компаний

RT на русском12:40

Помпео пригрозил «тяжелыми последствиями» всем, кто поставляет нефть в Сирию

ТАСС13:01
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Политика

Большинство стран одобрили увеличение бюджета ОЗХО

Говорить о выходе России из ОЗХО после решения о расширении бюджета организации преждевременно, но Москва сделает выводы, заявил замминистра промышленности и торговли России Георгий Каламанов.
Обновлено в 13:51
Политика

Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве Хашукджи

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд был в курсе убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 13:50
Политика

Сейм Литвы принял резолюцию о «защите» Интерпола от России

Парламент Литвы сегодня, 20 ноября, принял резолюцию, в которой призвал «демократические страны всего мира как можно быстрее» обсудить будущее Интерпола и возможности «в принципе усилить устойчивость организации от незаконного злоупотребления системы недемократических режимов», которые «используют Интерпол для преследования своих оппонентов», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:43
Политика

Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста

Слова о ветеранах войны "вообще были оторваны от 3,5 тысячи рублей", утверждает сенатор.
Обновлено в 13:48
Политика

Путин встретится с главой ФНС Мишустиным

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану

До конца года на Украине появится новое управление морской охраны, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 13:14
Политика

Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в МИД России вопрос о «конкретных мерах», которые Евросоюз планирует принять в связи с ситуацией в Азовском море.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Путин рассказал о темпах перевооружения войск

Обновлено в 13:23
Политика

На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»

По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

В российской армии возродят институт сестер милосердия

В Вооруженных силах возродят институт сестер милосердия, сообщил представитель Главного военно-политического управления Анатолий Карасев.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие

Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.
Обновлено в 13:48
Политика

МВД предложило упростить выдачу гражданства РФ крымчанам-переселенцам

МВД России предложило упростить выдачу российского гражданства тем жителям Крыма, кто выехал с полуострова до его воссоединения с Россией.
Обновлено в 13:55
Политика

ЕР помогла всем кандидатам в Приморье пройти муниципальный фильтр

Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.
Обновлено в 13:38
Политика

Минтранс прорабатывает возможность открытия авиарейса из Крыма в Сирию

Министерство транспорта России прорабатывает вопрос организации авиарейса из крымского Симферополя в сирийский Дамаск, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 13:50
Политика

Испания может не одобрить Брексит из-за вопроса о Гибралтаре

Испания наконец выступила с заявлением: впервые за период переговоров по поводу выхода Великобритании из ЕС страна сказала «хватит!», объявив, что не может одобрить проект Брексита, согласованный на прошлой неделе Брюсселем и Лондоном.
Обновлено в 13:03
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