Представитель американской администрации заявил, что США раскрыли «международную сеть», занимающуюся поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций Вашингтона. В связи с подозрениями в поставках иранской нефти США ввели санкции против двух российских компаний.

США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями

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