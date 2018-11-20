Политика
США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями
США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниямиГазета.Ru11:48
Представитель администрации США заявил, что американская сторона раскрыла "международную сеть", которая занималась поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru11:48
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Политика
Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве Хашукджи
Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд был в курсе убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 18:30
Политика
США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола
В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 18:03
Политика
ОЗХО одобрила увеличение бюджета организации
Увеличение бюджета Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2019 год позволит реализовать программу финансирования для подразделения, которое будет заниматься определением виновных в химической атаке.
Обновлено в 14:22
Политика
Сенатора Лахову пристыдили за слова о благотворном влиянии голода
Сенатор от Брянской области Екатерина Лахова заявила, что люди, называющие 3,5 тысячи рублей "мизерной суммой", должны помнить о тяжелых временах войны.
Обновлено в 18:12
Политика
WP: демократы требуют расследования в отношении Иванки Трамп
Комитет по надзору Белого дома может начать расследование в отношении дочери президента США Дональда Трампа Иванки по требованию представителей демократической партии, в связи с публикациями о том, что в 2017 году она использовала свою личную электронную почту для ведения деловой переписки, пишет The Washington Post.
Обновлено в 17:59
Политика
Чавушоглу назвал приобретение Турцией С-400 у России «решённым делом»
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 — «решённое дело».
Обновлено в 18:30
Политика
Интернет-издание ФАН подало на Facebook иск за блокировку аккаунта
Российское интернет-издание Федеральное агентство новостей (ФАН), которое обвиняли во вмешательстве в выборы в США, подало в суд на Facebook за блокировку аккаунта издания в соцсети, говорится в исковом заявлении, поданном в федеральный суд в США.
Обновлено в 18:22
Политика
ФНС не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году
Федеральная налоговая служба предложила во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года.
Обновлено в 17:08
Политика
NBC: спецслужбы США завербовали информаторов в караване мигрантов
Спецслужбы США осуществляют тайное наблюдение за караваном мигрантов, который сейчас приближается к границе между Калифорнией и Мексикой, при помощи платных агентов, передает NBC News.
Обновлено в 18:16
Политика
Саакашвили назвал себя малоимущим
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на счета и недвижимость членов его семьи наложен арест, размер его имущества намного меньше, что у действующих грузинских депутатов.
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
Путин рассказал о темпах перевооружения войск
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
Новые танки Т-72Б3М начали поступать в войска
Новые танки с повышенной защитой Т-72Б3М начали поступать в части Сухопутных войск (СВ). Об этом сообщил в среду газете "Красная звезда" главком СВ Олег Салюков.
Обновлено в 18:00
Политика
МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма до присоединения
Жители Крыма, которые выехали с полуострова до его присоединения к России, смогут получить гражданство, минуя все административные стадии.
Обновлено в 16:12
Политика
Индейка дала «брифинг» в Белом доме в преддверии Дня благодарения
Индейка, которую перед Днем благодарения «помилует» президент Дональд Трамп, предстала перед объективами фотографов в зале для пресс-брифингов в Белом доме.
Обновлено в 16:41
Политика
Тьерри Боллоре стал временным главой концерна Renault
Обновлено в 17:26