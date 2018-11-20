Политика

США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями
Газета.Ru
11:48

Представитель администрации США заявил, что американская сторона раскрыла "международную сеть", которая занималась поставками иранской нефти в Сирию через российские компании в обход санкций США, передает РИА "Новости".
Газета.Ru11:48

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Поставки нефти в Сирию подвели под санкции

Коммерсантъ15:25

Американский Минфин ввел санкции в отношении двух российских компаний

Эхо Москвы16:03

США обвинили российские компании в поставках нефти в Сирию

РИА Новости11:53

Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний

РБК11:44

Две российские компании и частное лицо попали в санкционный список США по Сирии

Интерфакс11:33

Помпео пригрозил «тяжелыми последствиями» всем, кто поставляет нефть в Сирию

ТАСС13:01

США заявили о поставках иранской нефти в Сирию российскими компаниями

Газета.Ru11:48
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Политика

Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве Хашукджи

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд был в курсе убийства журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 16:38
Политика

США поддержали кандидата от Южной Кореи на пост главы Интерпола

В Вашингтоне хотели бы, чтобы пост главы Интерпола достался представителю Южной Кореи, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 16:38
Политика

ОЗХО одобрила увеличение бюджета организации

Увеличение бюджета Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2019 год позволит реализовать программу финансирования для подразделения, которое будет заниматься определением виновных в химической атаке.
Обновлено в 16:24
Политика

ФНС не планирует штрафовать самозанятых за неуплату налога в 2019 году

Федеральная налоговая служба предложила во время внедрения нового режима налога для самозанятых воздержаться от штрафов в течение года.
Обновлено в 16:24
Политика

Лахова заявила, что ее слова о ветеранах вырвали из контекста

Слова о ветеранах войны "вообще были оторваны от 3,5 тысячи рублей", утверждает сенатор.
Обновлено в 16:40
Политика

Индейка дала «брифинг» в Белом доме в преддверии Дня благодарения

Индейка, которую перед Днем благодарения «помилует» президент Дональд Трамп, предстала перед объективами фотографов в зале для пресс-брифингов в Белом доме.
Обновлено в 16:41
Политика

WP: демократы требуют расследования в отношении Иванки Трамп

Комитет по надзору Белого дома может начать расследование в отношении дочери президента США Дональда Трампа Иванки по требованию представителей демократической партии, в связи с публикациями о том, что в 2017 году она использовала свою личную электронную почту для ведения деловой переписки, пишет The Washington Post.
Обновлено в 16:47
Политика

МВД предложило давать гражданство выехавшим из Крыма до присоединения

Жители Крыма, которые выехали с полуострова до его присоединения к России, смогут получить гражданство, минуя все административные стадии.
Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Путин рассказал о темпах перевооружения войск

Обновлено в 16:14
Политика

Саакашвили назвал себя малоимущим

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на счета и недвижимость членов его семьи наложен арест, размер его имущества намного меньше, что у действующих грузинских депутатов.
Обновлено в 16:39
Политика

Власти Франции предложили ввести временное руководство в Renault

«Нужно как можно быстрее утвердить временное руководство», — сказал министр.
Обновлено в 16:35
Армия и оружие

Порошенко пообещал развернуть на побережье Украины новую охрану

До конца года на Украине появится новое управление морской охраны, заявил президент страны Петр Порошенко в ходе посещения главного центра подготовки личного состава Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 13:14
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Турции дело Хашукджи

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе брифинга, что обсудил с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу дело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 15:09
Политика

На Украине подсчитали убытки от запуска «Турецкого потока»

По оценкам Унговского, после ввода в эксплуатацию первой нитки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год.
Обновлено в 12:33
Политика

Во Франции принят закон о борьбе с ложными новостями

«Закон поможет предотвратить попытки дестабилизации, в частности, предпринимаемые извне Франции, которые основываются на злонамеренном распространении ложной информации»,— сказала госпожа Мутшу.
Обновлено в 15:57
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