США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГПарламентская газета вчера в 12:47

Все районы Сирии, которые контролировались группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), освобождены от боевиков. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Associated Press. Заявление было сделано на борту президентского самолёта.

США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ

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