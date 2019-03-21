Армия и оружие
США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков ИГПарламентская газета вчера в 12:47
Все районы Сирии, которые контролировались группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), освобождены от боевиков. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает Associated Press. Заявление было сделано на борту президентского самолёта.
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Белый дом объявил о полном освобождении Сирии от «Исламского государства»
Говорит Москвавчера в 12:21
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