Политика

США заявили о неготовности НАТО принимать в свой состав Украину
Взгляд.ру
07:47

Волкер заявил в интервью газете «День», что «Украина еще не готова к членству в НАТО», равно как и сам альянс не готов «достичь консенсуса» по включению в свой состав этого государства, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру07:47
Курт Волкер
Украина еще не готова к членству. И НАТО также не готова достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины. И мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, а не просто поиск достижения двусторонних договоренностей.
— Курт Волкер, американский дипломатРИА Новости 09:20

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