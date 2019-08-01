Вашингтон действительно занимается подготовкой бойцов группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе коалиции, возглавляемой США.

с чего всё началось

США продолжают обучать и консультировать боевиков группировки в районе Эт-Танфа. Ранее в Главном оперативном управлении Генштаба Вооруженных сил РФ заявили о подготовке американскими инструкторами боевиков «Магавир Ас-Саура», которые затем перебрасываются в горячие точки в Сирии.

США заявили, что поддерживают боевиков в Сирии

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