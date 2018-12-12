Армия и оружие
США заявили, что Россия уберет Ту-160 из Венесуэлы 14 декабря
США заявили, что Россия уберет Ту-160 из Венесуэлы 14 декабряREGNUM18:26
Напомним, 10 декабря в Венесуэле приземлились два самолета Ту-160 ВКС России, а также самолеты Ан-124 и Ил-62. Российские самолеты прилетели для проведения совместных полетов с венесуэльскими коллегами.
REGNUM18:26
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже
Телеканал "Звезда" опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Эрдоган объявил о военной операции Турции в Сирии
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
В НАТО отметили важность встреч Герасимова и Скапарротти
Встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с главнокомандующим силами НАТО Кертисом Скапарротти, прошедшая сегодня в Баку, демонстрирует важность использования данного канала общения для повышения прозрачности и предсказуемости в военной сфере.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Израиль договаривается с Россией о правилах обмена информацией в Сирии
По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, встреча была организована в соответствии с договоренностью, достигнутой в субботу в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Научные роты Министерства обороны пополнят 300 призывников
Около трехсот призывников отправлены для прохождения военной службы в научные роты Министерства обороны России, 12 декабря сообщает сайт Минобороны России.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие
«Мертвая рука»: СМИ США напомнили о российской системе «Периметр»
Если США все же выйдут из Договора о РСМД, Россия может начать модернизировать разработанную в "холодную войну" систему автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", которую на Западе называют "Мертвой рукой".
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Раскрыто главное преимущество российского супероружия
В настоящее время ни одна страна в мире не располагает оружием, подобным российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард», сообщил «Звезде» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.
Обновлено в 16:37
Армия и оружие
Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
Командный состав СФ посетил выставку вооружения и спецтехники
В штабе Северного флота, во время сбора руководящего состава, были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх
Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье
Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала
"Присвоить воинское звание адмирала Носатову Александру Михайловичу", - говорится в указе Президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Сенаторы попросили Трампа не поддерживать Эр-Рияд в Йемене
В США сенаторы обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой прекратить всякую военную поддержку участникам вооруженного конфликта в Йемене.
Обновлено в 16:38