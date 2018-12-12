Напомним, 10 декабря в Венесуэле приземлились два самолета Ту-160 ВКС России, а также самолеты Ан-124 и Ил-62. Российские самолеты прилетели для проведения совместных полетов с венесуэльскими коллегами.

США заявили, что Россия уберет Ту-160 из Венесуэлы 14 декабря

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем

Армия и оружие Армия и оружие Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже Телеканал "Звезда" опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган объявил о военной операции Турции в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие CBS: поиски «Титаника» оказались прикрытием для операции ВМС США

Армия и оружие Армия и оружие В НАТО отметили важность встреч Герасимова и Скапарротти Встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова с главнокомандующим силами НАТО Кертисом Скапарротти, прошедшая сегодня в Баку, демонстрирует важность использования данного канала общения для повышения прозрачности и предсказуемости в военной сфере.

Армия и оружие Армия и оружие Израиль договаривается с Россией о правилах обмена информацией в Сирии По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, встреча была организована в соответствии с договоренностью, достигнутой в субботу в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Армия и оружие Армия и оружие Научные роты Министерства обороны пополнят 300 призывников Около трехсот призывников отправлены для прохождения военной службы в научные роты Министерства обороны России, 12 декабря сообщает сайт Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие «Мертвая рука»: СМИ США напомнили о российской системе «Периметр» Если США все же выйдут из Договора о РСМД, Россия может начать модернизировать разработанную в "холодную войну" систему автоматического управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", которую на Западе называют "Мертвой рукой".

Армия и оружие Армия и оружие Раскрыто главное преимущество российского супероружия В настоящее время ни одна страна в мире не располагает оружием, подобным российскому гиперзвуковому ракетному комплексу «Авангард», сообщил «Звезде» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Армия и оружие Армия и оружие Командный состав СФ посетил выставку вооружения и спецтехники В штабе Северного флота, во время сбора руководящего состава, были развёрнуты тематические выставки вооружения, военной и специальной техники.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу объяснил доминирование России на Армейских играх Что именно позволяет российским военнослужащим постоянно побеждать в Армейских международных играх, раскрыл министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Армия и оружие Армия и оружие Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.

Армия и оружие Армия и оружие Командующему Балтфлотом присвоено звание адмирала "Присвоить воинское звание адмирала Носатову Александру Михайловичу", - говорится в указе Президента России Владимира Путина.