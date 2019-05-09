Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman IIIПрофиль 10:59
Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Она была запущена с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. В официальном Twitter-аккаунте командования появилась фотография, сделанная во время пуска.
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