Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракетуКоммерсантъ 07:22
США осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
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Происшествия
Главред Mash подтвердил обыски в редакции
Главный редактор Mash Максим Иксанов подтвердил информацию об обысках в редакции telegram-канала, видео с ним опубликовано в telegram-канале Mash.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено в 16:41
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Смерть Доренко не носит криминального характера, подчеркнул источник Другой собеседник издания добавил, что Доренко был трезв.
Обновлено в 15:38
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Футбол
Валенсия — Арсенал 2:4
Английский футбольный клуб "Арсенал" в гостях одержал победу над испанской "Валенсией" со счетом 4:2 в ответном матче полуфинала Лиги Европы и вышел в финал турнира.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено в 09:57
Политика
Прокуратура Швеции объявит о решении по делу Ассанжа 13 мая
Прокуратура Швеции объявит о своем решении в связи с возможным возобновлением расследования в отношении основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 13 мая.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
Политика
Немецкий журналист удивился, что Путин на параде не говорил об Иране
Корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер удивился, что президент России Владимир Путин на Параде Победы говорил не об Иране, а о героизме военных.
Обновлено в 10:06
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Общество
В США обвинили китайских хакеров в хищении данных 78 млн человек
Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено в 15:38
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено в 15:11
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Здоровье
Кошки больше не проблема. Российские ученые создают вакцину от аллергии
По данным Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии, каждый пятый европеец страдает той или иной формой аллергии.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Обновлено в 13:56
Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогера
Обновлено в 10:42
Здоровье
В годы войны тюменские врачи оказали помощь более 70 тысячам бойцов
В госпиталях работали более 60 врачей, сотни фельдшеров и медсестер, которые оказали профессиональную врачебную помощь более 70 тысячам больных и раненых воинов Красной Армии.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом
Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Общество
Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Трамвай сбил двух человек в Риге
В Риге два человека попали под колеса трамвая в День Победы.
Обновлено в 17:02
Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Шоу-бизнес
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Журналист и публицист Александр Невзоров в своем Instagram-аккаунте отреагировал на смерть Сергея Доренко.
Обновлено в 17:18
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Пенсионер подал в суд на «Вулверхэмптон» из-за эмблемы
Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45