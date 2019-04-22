США приняли решение по санкциям за покупку нефти у ИранаГазета.Ru 22 апреля в 08:44

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters. Отмечается, что такое решение принял президент США Дональд Трамп.

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

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