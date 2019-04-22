Политика

США запретят восьми странам покупать иранскую нефтьRuNews24.ru 21 апреля в 23:58

В ноябре прошлого года США согласились на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под санкций против Ирана, чтобы не допустить роста стоимости нефти. Греция, Италия и китайский Тайвань уже не импортируют сырье из Ирана.
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Мевлют Чавушоглу
Решение США прекратить исключения из санкций по импорту нефти из Ирана не будет служить региональному миру и стабильности, оно нанесет вред иранскому народу. Турция отвергает односторонние санкции и ограничения по своим отношениям с соседями.
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