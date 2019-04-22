Политика
США запретят восьми странам покупать иранскую нефтьRuNews24.ru 21 апреля в 23:58
В ноябре прошлого года США согласились на 180 дней вывести восемь стран и территорий из-под санкций против Ирана, чтобы не допустить роста стоимости нефти. Греция, Италия и китайский Тайвань уже не импортируют сырье из Ирана.
Читать в источнике
Оценить308
Решение США прекратить исключения из санкций по импорту нефти из Ирана не будет служить региональному миру и стабильности, оно нанесет вред иранскому народу. Турция отвергает односторонние санкции и ограничения по своим отношениям с соседями.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРИА Новости вчера в 11:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 04:51, Ашберн
Экономика
Количество выданных автокредитов в России выросло на 14%
В 1 квартале 2019 года россияне приобрели в кредит 191,6 тыс. автомобилей.
Обновлено в 04:06
Культура
Третий сезон «По законам военного времени» покажет Первый канал
Премьерный показ третьего сезона сериала "По законам военного времени" стартует на Первом канале 5 мая 2019 года.
Обновлено в 04:42
Экономика
СП предложила обязать российские банки подключиться к аналогу SWIFT
В СП считают, что подключение российских банков к СПФС снизит негативное воздействие на банковскую систему и экономику при возможном отключении РФ от SWIFT и предотвратит остановку внутрироссийских финансовых операций.
Обновлено в 03:50
Политика
Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Обновлено в 04:22
Политика
Зеленский запустил опрос о досрочном роспуске Рады
Партия Зеленского «Слуга народа» появилась на политическом поле Украины только перед президентскими выборами и в Раде не представлена.
Обновлено в 03:39
Гаджеты
В Сети показали взлом смартфона Nokia 9 PureView пачкой жвачки
Пользователь сети Twitter под ником decodedpixe опубликовал видео, где показал, как взломать новинку при помощи пачки жевательной резинки.
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Футболисты «МЮ» устроили перепалку
Футболисты «Манчестер Юнайтед» устроили перепалку. Это случилось после матча «красных дьяволов» с «Эвертоном» (0:4) в 35-м туре АПЛ.
Обновлено в 03:46
Футбол
Гол Пашалича принес «Аталанте» победу над «Наполи»
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Авто
Представлен автодом для кругосветки на базе G-Class
Колесная база Earthcruiser Escape G-Class составляет 3,43 метра, а в движение модель приводится 6-цилиндровым дизельным мотором мощностью 184 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 15:53
Происшествия
Экс-гендиректор дочки «Газпрома» в Дагестане останется под стражей
В середине декабря экс-гендиректору дочки «Газпрома» предъявили обвинение в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Младшему сыну герцога и герцогини Кембриджских Луи Артуру Чарльзу сегодня исполняется год.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Премьер Греции назвал причину тупиковой ситуации с Brexit
Тупиковая ситуация с выходом Великобритании из Евросоюза связана с «националистическим подходом» и «шовинистической риторикой» в решении политических, экономических и социальных проблем страны, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
Обновлено в 04:26
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
Украинский судья подал иск против Порошенко
Иск в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко подан судьей Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Певица МакSим серьезно пострадала в автомобильной аварии
Известная российская певица МакSим попала в дорожно-транспортное происшествие.
Обновлено в 04:19
Технологии
Альфа-банк и «Тинькофф банк» дадут до 10% кэшбэка за сервисы «Яндекса»
Вне зависимости от банка по карте полагается кэшбэк в размере 10% от суммы, потраченной на одном из сервисов «Яндекса» (его компания будет выбирать сама раз в три месяца), с трат в остальных 14 сервисах кэшбэк составит 5%. До конца июля сервисом с наибольшим кэшбэком будет «Яндекс.Такси».
Обновлено в 04:14
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
Если дачная теплица имеет капитальный фундамент, а ее перемещение без повреждения всей конструкции невозможно, такая постройка относится к недвижимости.
Обновлено в 04:22
Экономика
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка продадут с торгов
Недвижимость экс-владельца Черкизовского рынка в Москве Тельмана Исмаилова выставят на торги, сообщила газета "Коммерсант".
Обновлено в 03:46
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году.
Обновлено в 03:57