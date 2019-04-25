Политика
США запретили въезд в страну главе правительства ЧечниРБК 11:27
Власти США запретили въезжать в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Ограничения также вводятся против его жены Сапият Шабазовой. Американская администрация указывает, что санкции связаны с «грубыми нарушениями прав человека».
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Футбол
«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу
Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Общество
Суд отказал Никите Белых в отсрочке на выплату штрафа в 48 млн рублей
Пресненский районный суд Москвы отказал бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в отсрочке уплаты штрафа, наложенного в рамках уголовного дела о получении взятки, следует из материалов суда.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве
Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Спорт
12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Футбол
Bild: Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»
Видеть 19-летнего хавбека в мадридской команде хочет главный тренер Зинедин Зидан, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Обновлено в 08:17
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Здоровье
Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год
«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
Обновлено в 02:25
Общество
На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills
Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).
Обновлено вчера в 22:01
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Общество
«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании
Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Общество
Расчетный центр: «За лето надеемся сократить задолженность»
Просроченная задолженность населения попрежнему остается большой проблемой, которую руководство ООО «Расчетный центр ВТС» пытается решить всеми возможными законными способами.
Обновлено в 07:42
Политика
Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью
Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Здоровье
В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту
Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Наука
Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров
Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Футбол
Жоау Канселу: «Спасибо „Интеру“ за мой переход в „Ювентус“»
Португальский защитник «Ювентуса» Жоау Канселу поблагодарил главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти за приобретенный опыт и переход в новый клуб.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Ростех начнет экспорт уникальной системы распознавания лиц FindFace для армии
Российские компании «Рособоронэкспорт» и NtechLab, входящие в состав Госкорпорации Ростех, в рамках VIII Московской конференции по международной безопасности MCIS 2019 представили уникальную систему распознавания лиц FindFace для вооруженных сил.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии
"Многие воздушные бомбардировки были неточными, а десятки тысяч артиллерийских ударов были неизбирательными, поэтому неудивительно, что они убили и ранили многие сотни мирных жителей", – заявила старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Донателла Ровера, чьи слова приведены на сайте организации.
Обновлено в 10:10
Культура
Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве
Обновлено в 02:30
Здоровье
Врачи примут горожан на днях открытых дверей в мае
Сотрудники столичных больниц подготовили более 200 профилактических мероприятий для горожан, которые придут на дни открытых дверей в мае.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Политика
Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым
Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Экономика
НБКИ: в I квартале число выданных кредитных карт выросло на 21,8%
В I квартале 2019 года количество выданных новых кредитных карт увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 2,77 млн штук.
Обновлено в 04:11
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04