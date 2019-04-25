Политика

США запретили въезд в страну главе правительства ЧечниРБК 11:27

Власти США запретили въезжать в страну председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Ограничения также вводятся против его жены Сапият Шабазовой. Американская администрация указывает, что санкции связаны с «грубыми нарушениями прав человека».
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США запретили въезд Муслиму Хучиеву

Телекомпания Грозный12:54

Кадырова позабавили санкции США против главы правительства Чечни

Интерфакс13:31

США запретили въезд председателю правительства Чечни

РИА Новости10:29

США запретили въезд премьеру Чечни Муслиму Хучиеву

RT на русском10:52

США ввели санкции в отношении главы правительства Чечни

ТАСС10:46

США ввели санкции против председателя правительства Чечни

Lenta.ru10:34

США запретили въезд главе правительства Чечни

Газета.Ru13:27
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«Урал» победил «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

Екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 обыграл самарские "Крылья Советов" в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
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Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт

Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
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Обновлено в 06:55
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Два человека погибли, по предварительным данным, в результате инцидента со стрельбой у станции метро "Новые Черемушки" на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 11:03
Спорт

12-летний российский фигурист выполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Футбол

Bild: Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»

Видеть 19-летнего хавбека в мадридской команде хочет главный тренер Зинедин Зидан, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Обновлено в 08:17
Экономика

ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей

Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Авто

Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»

Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Здоровье

Почти 150 случаев завозной малярии зарегистрировали в России за год

«В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 148 случаев завозной малярии (0,1 на 100 тысяч населения) в 44 субъектах РФ», — констатировали представители ведомства.
Обновлено в 02:25
Общество

На базе губахинского колледжа откроют центр компетенций WorldSkills

Учебное заведение выиграло 2,6 млн рублей в рамках проекта по созданию многофункциональных центров прикладных квалификаций (МЦПК).
Обновлено вчера в 22:01
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено в 13:21
Общество

«Ельцин Центр» эвакуировали после сообщения о минировании

Посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании, передаёт URA.RU.
Обновлено в 13:32
Общество

Расчетный центр: «За лето надеемся сократить задолженность»

Просроченная задолженность населения попрежнему остается большой проблемой, которую руководство ООО «Расчетный центр ВТС» пытается решить всеми возможными законными способами.
Обновлено в 07:42
Политика

Козак призвал не политизировать ситуацию с загрязнённой нефтью

Российский вице-премьер Дмитрий Козак призвал не политизировать ситуацию с поставкой Белоруссии некачественной нефти из России.
Обновлено в 10:44
Здоровье

В Подмосковье половина контейнерных площадок приведена к стандарту

Половина контейнерных площадок для мусора в Московской области оборудованы в соответствии с требуемым стандартом, заявил начальник управления по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Меньшов.
Обновлено 23 апреля в 10:21
Наука

Сибирские учёные нашли способ избежать обрушений угольных карьеров

Сибирские учёные выяснили, как предотвратить обвалы и обрушения бортов карьеров.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Футбол

Жоау Канселу: «Спасибо „Интеру“ за мой переход в „Ювентус“»

Португальский защитник «Ювентуса» Жоау Канселу поблагодарил главного тренера «Интера» Лучано Спаллетти за приобретенный опыт и переход в новый клуб.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

Ростех начнет экспорт уникальной системы распознавания лиц FindFace для армии

Российские компании «Рособоронэкспорт» и NtechLab, входящие в состав Госкорпорации Ростех, в рамках VIII Московской конференции по международной безопасности MCIS 2019 представили уникальную систему распознавания лиц FindFace для вооруженных сил.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Правозащитники обвинили коалицию США в гибели более 1600 жителей Сирии

"Многие воздушные бомбардировки были неточными, а десятки тысяч артиллерийских ударов были неизбирательными, поэтому неудивительно, что они убили и ранили многие сотни мирных жителей", – заявила старший советник по кризисным ситуациям Amnesty International Донателла Ровера, чьи слова приведены на сайте организации.
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Пятый международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве

Обновлено в 02:30
Здоровье

Врачи примут горожан на днях открытых дверей в мае

Сотрудники столичных больниц подготовили более 200 профилактических мероприятий для горожан, которые придут на дни открытых дверей в мае.
Обновлено в 09:52
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Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

Обновлено в 10:45
Политика

Путин поручил продумать формат для возможного визита Эрдогана в Крым

Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел «рассмотреть формат возможного визита» в Крым президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «для участия в открытии соборной мечети в Симферополе».
Обновлено в 12:44
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Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга

Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
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Экономика

НБКИ: в I квартале число выданных кредитных карт выросло на 21,8%

В I квартале 2019 года количество выданных новых кредитных карт увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 2,77 млн штук.
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Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
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Муслим Магомедович Хучиев
Российский политик
Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
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