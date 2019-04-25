Политика

США запретили въезд председателю правительства ЧечниРИА Новости 10:29

США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
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США закрыли въезд для главы правительства Чечни Муслима Хучиева

Интерфакс11:21

США запретили въезд Муслиму Хучиеву

Телекомпания Грозный12:54

США запретили въезд в страну главе правительства Чечни

РБК12:24

Подпавший под санкции премьер Чечни считает их свидетельством недейственности политики США

ТАСС15:19

США запретили въезд главе правительства Чечни Муслиму Хучиеву

RT на русском10:52

США ввели санкции против председателя правительства Чечни

Lenta.ru10:34

США запретили въезд председателю правительства Чечни

РИА Новости10:29
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Происшествия

Дмитрий Быков назвал причиной своей госпитализации отравление

Дмитрий Быков сообщил, что попал в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления. При этом писатель не знает, чем именно отравился.
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Футбол

Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»

Футболист Александр Кокорин на допросе в суде ответил на вопросы о поведении компании в кафе «Кофемания» перед конфликтом с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.
Обновлено в 11:40
Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане отмечают Великую (Страстную) пятницу - день, когда Иисус Христос был распят и умер на кресте.
Обновлено в 18:43
Экономика

«Русал» разместил бонды объемом 15 млрд рублей под 9% годовых

"Русал" завершил размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 14:22
Политика

Ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Общество

В Карском море нашли неизвестную подлодку

В Карском море возле побережья полуострова Таймыр найдена подводная лодка времен ВОВ.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Участник «Битвы экстрасенсов» устроил скандал на борту самолета

Участник «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» Никита Турчин опубликовал в соцсетях видео, на котором он устроил скандал в одном из самолетов в столичном аэропорту Внуково.
Обновлено в 06:35
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Энергетика

Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Политика

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест

Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Глава ЛНР назвал причину аварии на шахте

Обновлено в 19:25
Футбол

«Реал» потерял очки в матче против «Хетафе»

«Хетафе» на своем поле принимал «Реал» в матче 34-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:22
Политика

Путин поддержал идею о строительстве нового моста на остров Русский

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на которой поддержал идею о строительстве моста на остров Русский через остров Елена.
Обновлено в 07:08
Космос

Пентагон заказал роботов для ремонта спутников в космосе

Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес

Отец новой возлюбленной Джонни Деппа не знает, счастлива ли его дочь

Новая возлюбленная Джонни Деппа Полина Глен Примечательно, что почти все родственники Полины отказались общаться с журналистами.
Обновлено в 13:28
Политика

Путин назвал победу Зеленского «полным провалом политики Порошенко»

Как утверждал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента, указ выпустили после выборов президента Украины, поскольку во время избирательной кампании это мог бы в свою пользу использовать Петр Порошенко.
Обновлено в 06:03
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено в 13:54
Здоровье

Девятилетнюю девочку спасет дорогое лекарство

Лечение в больнице Ижевска не помогло: врачам никак не удавалось подобрать противосудорожное лекарство.
Обновлено в 18:36
Наука

Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество

Обновлено в 17:52
Общество

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook

Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено в 19:00
Экономика

ЦБ согласовал кандидатуру предправления Московской биржи

ЦБ согласовал назначение Юрия Денисова на должность председателя правления Московской биржи.
Обновлено в 10:40
Общество

Выехать за границу на майские праздники не смогут около 3 млн россиян

Перед майскими праздниками выехать за границу не смогут около 3 млн россиян.
Обновлено в 18:38
Музыка

Егору Криду оставили его псевдоним после ухода из Black Star

24-летний музыкант Егор Булаткин прекратил сотрудничество с лэйблом Black Star, но при этом сохранил псевдоним - Егор Крид.
Обновлено в 06:43
Происшествия

В Москве при пожаре в жилом доме спасены более 20 человек

Пожар в жилом доме произошел на юго-западе Москвы. Сообщение о возгорании на Новочеремушкинской поступило в четверг в 23.43.
Обновлено в 19:25
Общество

Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте»

В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.
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Общество

Гороскоп на 25 апреля: Скорпионам стоит быть проще, а Львов посетит вдохновение

Сегодня звезды рекомендуют быть внимательными – вам предстоит принятие очень важных решений.
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Этот прибор рассказал о космосе больше, чем все космонавты вместе взятые

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Сообщается, что лига принесла извинения за пятиминутное удаление нападающего «рыцарей» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс».
Обновлено в 13:15
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Муслим Магомедович Хучиев
Российский политик
Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
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