Политика

США запретили въезд председателю правительства ЧечниРИА Новости 10:29

США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
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США наложили санкции на премьера Чечни Муслима Хучиева и его жену

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РБК11:27

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Lenta.ru10:34

США запретили въезд председателю правительства Чечни

РИА Новости10:29
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
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Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
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Статистически значимое влияние семейного достатка на волевые качества опрашиваемых исследователи заметили, когда разбили выборку по уровню дохода родителей.
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Белоруссия дала предварительную оценку потерям из-за некачественной российской нефти.
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Странные захоронения железного века в Оксфордшире

В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
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Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет

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Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров

В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
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ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

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Мамаев рассказал о причине конфликта с Соловчуком

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Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
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Роскомнадзор блокирует сайты с пиратскими копиями «Игры престолов»

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Общество

Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон

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Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
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Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
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Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ

Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".
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Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи

Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
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В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»

Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
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НЛМК не уйдет от пошлин

Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
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В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
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Почти 500 человек пострадали от укусов клещей в Ростовской области

В Ростовской области клещи покусали 490 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
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Британское управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало готовившееся слияние двух крупнейших британских ритейлеров — Sainsbury и Asda.
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Обновлено в 10:59
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Муслим Магомедович Хучиев
Российский политик
Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
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