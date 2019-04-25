Политика
США запретили въезд председателю правительства ЧечниРИА Новости 10:29
США запретили въезд на свою территорию председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой, мотивируя это "нарушением прав человека" со стороны Хучиева.
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Политика
Зеленский обвинил ЦИК Украины в затягивании оглашения итогов выборов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала фигуру после родов
Вчера Савельева продемонстрировала фотографию, доказывающую, что певица уже успела прийти в форму.
Обновлено в 06:00
Наука
Деньги определят волевые качества подростков
Статистически значимое влияние семейного достатка на волевые качества опрашиваемых исследователи заметили, когда разбили выборку по уровню дохода родителей.
Обновлено в 08:17
Наука
Найдены камни, которые превращают свет в электричество
Специалисты из Китая, Канады и США на камнях, находящихся в жарком и сухом климате удалось зафиксировать фотосинтез.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
Американская компания заплатит штраф из-за «Роснефти»
Фирма согласилась заплатить штраф в размере $75 тыс. за нарушение санкций против «Роснефти», введённых Белым домом из-за кризиса на Украине.
Обновлено в 10:59
Энергетика
Белоруссия оценила ущерб от некачественной российской нефти в $100 млн
Белоруссия дала предварительную оценку потерям из-за некачественной российской нефти.
Обновлено в 07:56
Политика
Верховный суд Украины отказал в иске против автокефалии УПЦ
Верховный суд Украины отказал в отмене решения Верховной Рады о поддержке томоса об автокефалии Украинской Православной церкви, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 11:16
Наука
Странные захоронения железного века в Оксфордшире
В графстве Оксфордшир на юге Англии обнаружено поселение железного века со странными захоронениями.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет
Канадская модель и актриса Стефани Шерк умерла в 37 лет. О ее кончине сообщил супруг Демиан Бичир.
Обновлено в 08:40
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Происшествия
Мамаев рассказал о причине конфликта с Соловчуком
Обновлено в 10:52
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50
Общество
Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон
Национальная мясная ассоциация написала письмо российскому вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой запретить ввозить в страну мясную и молочную продукцию для личного пользования, а также усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе.
Обновлено в 01:46
Кино
Стал известен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Рами Малек сыграет злодея в 25-м фильме про британского суперагента Джеймса Бонда.
Обновлено в 10:03
Гаджеты
Смартфоны Huawei P30 и Honor 20 Pro сравнили на фото
Сегодня в сети появилась фотография, на которой изображены Huawei P30 и Honor 20 Pro.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга
Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Общество
Ельцин Центр пригласил Родительский комитет обсудить проблемы ЛГБТ
Ельцин Центр пригласил главу Уральского родительского комитета Евгения Жабреева принять участие в дискуссии "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" после того, как руководитель организации потребовал отменить обсуждение, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 02:13
Космос
Физики опровергли теорию Стивена Хокинга о темной материи
Полученные результаты японских исследователей не полностью исключают теорию Хокинга, но допускают, что эти черные дыры должны быть действительно крошечными, чтобы объяснить природу темной материи.
Обновлено в 10:04
Культура
В Москве снова попытались сорвать мероприятие «Мемориала»
Проведению мероприятия общества "Мемориал" в четверг пытались помешать национал-патриотические активисты, но правоохранительные органы забрали их от места проведения - театра "У Никитских ворот".
Обновлено в 06:17
Экономика
НЛМК не уйдет от пошлин
Министерство торговли США отказалось исключить слябы НЛМК из-под действия пошлины в 25% на ввозимую в страну сталь.
Обновлено в 11:21
Общество
Отец Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Почти 500 человек пострадали от укусов клещей в Ростовской области
В Ростовской области клещи покусали 490 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:55
Экономика
Британские регуляторы запретили слияние Sainsbury и Asda на $9,4 млрд
Британское управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) заблокировало готовившееся слияние двух крупнейших британских ритейлеров — Sainsbury и Asda.
Обновлено в 04:53
Футбол
Пенальти и удаление помогли «Енисею» одолеть «Оренбург»
Обновлено в 10:59