Политика

США запретили въезд главе правительства ЧечниГазета.Ru 13:27

США ввели санкции против главы правительства Чеченской республики Муслима Хучиева, сообщает пресс-служба Госдепартамента. Вашингтон обвинил российского чиновника в нарушении прав человека.
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Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
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