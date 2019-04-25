США запретили въезд главе правительства ЧечниГазета.Ru 13:27

США ввели санкции против главы правительства Чеченской республики Муслима Хучиева, сообщает пресс-служба Госдепартамента. Вашингтон обвинил российского чиновника в нарушении прав человека.

Шоу-бизнес Певица МакSим переведена в реанимацию После пережитой аварии певицу МакSим срочно перевели в реанимацию. ДТП случилось несколько дней назад по пути в аэропорт.

Политика Кремль признает независимость ДНР и ЛНР перед выборами 2024 года Решение президента России Владимира Путина предоставить в упрощенном порядке российское гражданство жителям ДНР и ЛНР ожидаемо вызвало негативную реакцию со стороны Запада и Украины.

Армия и оружие Минобороны: сирийская Латакия попала под ракетный обстрел боевиков В Сирии боевики попытались обстрелять автовокзал города Латакия из реактивной установки залпового огня, сообщил 25 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

Общество Артемий Лебедев опубликовал непринятые варианты логотипа «В контакте» В интервью vc.ru Лебедев рассказал, что последний вариант фактически нарисовал сам основатель «В контакте» Павел Дуров, поэтому этого логотипа нет в портфолио студии.

Общество Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.

Политика Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

Происшествия В США пассажиры самолета оказались в больнице из-за вони на борту Напомним, в марте текущего года лайнер авиакомпании United Airlines также совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Политика Ким Чен Ын подарил Владимиру Путину меч После переговоров на острове Русский лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину меч.

Футбол Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Энергетика В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба» Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».

Гаджеты Смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35% Специалисты Hi-Tech Mail.ru выяснили, что смартфон iPhone 8 Plus в России подешевел уже на 35%.

Авто Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка» Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».

Хоккей НХЛ извинилась перед Макфи, признав ошибку судей в седьмой игре с «Сан-Хосе» Сообщается, что лига принесла извинения за пятиминутное удаление нападающего «рыцарей» Коди Икина в седьмом матче серии с «Сан-Хосе Шаркс».

Путешествия Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.

Космос Роскосмос опубликовал характеристики новой ракеты Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин провел выступление в центре «Космонавтики и авиации» перед делегацией с других стран, в котором рассказал об основных характеристиках ракет, предназначенных для полетов на луну.

Политика В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

Политика Макрон предложил сократить Шенгенскую зону Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

Путешествия Чартеры из России в Египет возобновят поздней осенью Ближе к сентябрю-октябрю текущего года туроператоры России ждут возобновления чартерных авиаперевозок в Египет.

Здоровье В Минздраве рассказали, как правильно готовить шашлык Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал RT, как отметить майские праздники без вреда для здоровья.

Энергетика «Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту «Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.