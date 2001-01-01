Экономика
США запретили покупать иранскую нефть. Как страны смогут обойти санкции с помощью России?Телеканал 360° вчера в 17:01
Вашингтон с мая запретит всем без исключения странам покупать иранскую нефть. Раньше несколько государств могли это делать в качестве исключения — США вывели их из-под санкционных законов. Но теперь поблажек не будет ни для Турции, ни для Индии, ни для Китая.
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США запретили покупать иранскую нефть. Как страны смогут обойти санкции с помощью России?
Телеканал 360°вчера в 17:01
США запретили покупать нефть у Ирана. Что теперь будет с ценами и какая выгода для России?
Регионы Россиивчера в 05:16
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
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Политика
Кличко заявил, что президент Порошенко ему понятнее, чем Зеленский
Мэр Киева признался, что голосовал за Порошенко, потому что знает, чего от него можно ждать Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью Deutsche Welle, что Петр Порошенко на посту президента Украины ему понятнее, чем Владимир Зеленский.
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Хоккей
ВХЛ. «Сарыарка» победила «Рубин» и стала обладателем Кубка Петрова
Скоро в Сочи стартует крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.
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Супербактерии-убийцы стремительно размножаются из-за самолечения антибиотиками
Эксперты обнародовали шокирующую информацию: уже через 30 лет от инфекций, вызванных супербактериями, будет умирать ежегодно 10 миллионов человек.
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Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
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По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет
США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Политика
Bloomberg рассказал о планах Путина после 2024 года
По данным собеседников Bloomberg, Владимир Путин может иметь планы возглавить объединенное государство, чтобы "обойти конституционный запрет и остаться президентом после 2024 года".
Обновлено в 10:02
Политика
В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона
Обновлено в 12:32
Наука
Видеоигры не влияют на социальное развитие мальчиков
Норвежские ученые рассказали, как компьютерные видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Обновлено в 09:41
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 04:53
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Политика
В Германии на немецком языке издадут доклад Мюллера
Немецкое издательство Ullstein Verlag работает над переводом доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы, которое приписывают России.
Обновлено в 11:19
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках
Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
В среду на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Чешского радио Плюс в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 10:08
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Авто
Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов
Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Финансы
Российские биржевые «быки» не рискнули продолжать игру на повышение
Добавим, что российские биржевые «быки» не рискнули продолжать игру на повышение и по причине приостановки роста стоимости нефтяных фьючерсов.
Обновлено в 02:35
Футбол
«Спартак» разгромил тульский «Арсенал» в молодежном первенстве
Московский "Спартак" в гостях разгромил тульский "Арсенал" в матче 25-го тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 07:59
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала фото в купальнике
В кадре девушка предстала перед фолловерами, которых на сегодняшний день уже больше трех тясяч, в слитном купальнике с глубоким V-образным вырезом, демонстрируя крупное тату на руке, выше локтя, и мехенди чуть выше кисти — на другой.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19