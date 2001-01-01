США запретили покупать иранскую нефть. Как страны смогут обойти санкции с помощью России?Телеканал 360° вчера в 17:01

Вашингтон с мая запретит всем без исключения странам покупать иранскую нефть. Раньше несколько государств могли это делать в качестве исключения — США вывели их из-под санкционных законов. Но теперь поблажек не будет ни для Турции, ни для Индии, ни для Китая.

США запретили покупать иранскую нефть. Как страны смогут обойти санкции с помощью России?

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