Политика
США запретили Европе разрабатывать оружиеLenta.ru 04:02
США предупредили ЕС о возможных экономических и политических последствиях, если последний продолжит развитие собственных оборонных проектов, предусматривающих привлечение третьей стороны при условии сохранения интеллектуальных прав исключительно у Евросоюза, сообщает El Pais.
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СМИ рассказали о желании США лишить Европу собственных оборонных проектов
Телеканал 360°вчера в 23:36
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Интернет
FT: звонки в WhatsApp использовались для установки шпионских программ
Обнаруженная в мессенджере WhatsApp уязвимость использовалась хакерами для установки на смартфон программ-шпионов, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные компании.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Свидетеля по делу о драках с участием российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерину Бобкову ввели в кому после падения из окна в Праге.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Суд Курска принял иск местных жителей о компенсации за сданный клад золотых монет
Ленинский районный суд Курска принял к рассмотрению иск от местных жителей, требующих свыше 2 млн рублей компенсации за обнаруженный ими и сданный государству клад золотых монет, утерянный в 2018 году при транспортировке в Гохран России, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:25
Авто
Компания Kia показала новый компактный кроссовер
Новый компактный кроссовер Kia поступит в продажу в Корее во второй половине 2019 года, а вскоре после этого начнутся продажи в других странах.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о госязыке
Верховная рада не стала отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает его исключительное использование почти во всех сферах жизни.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева похвасталась подаренной певицей Нюшей коляской
Модель Виктория Лопырева показала коляску от Нюши на своей странице в сети Instagram.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Наука
Ученый предупредил о мощнейшей за полтора года магнитной буре на Земле
На Земле началась самая крупная за полтора — два года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Семью Алсу подозревают в давлении на владельцев формата «Голос. Дети»
Напомним, последний сезон шоу закончился скандалом: с небывалым отрывом от соперников победила Микелла Абрамова, дочь популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено 12 мая в 08:36
Экономика
Арбитраж оставил в силе решение ЦБ об отзыве лицензии у банка «Югра»
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение нижестоящего суда, отказавшегося пересматривать по вновь открывшимся обстоятельствам решение о законности приказа Банка России от 28 июля 2017 г. об отзыве лицензии у банка "Югра".
Обновлено вчера в 05:38
Кино
Джейме Ланнистер отрастил руку к финалу сериала «Игра престолов»
Как отмечает издание The Sun, на одном из стоп-кадров видно, что у Джейме Ланнистера, обнимающего свою сестру и возлюбленную Серсею, появилась вторая рука.
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Результаты шоу Первого канала «Голос. Дети» подтвердились
Обновлено в 05:54
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
США обвинили Иран в причастности к взрывам на танкерах в ОАЭ
Американские следователи пришли к выводу, что Иран или поддерживающие его стороны якобы причастны к серии взрывов в порту Фуджейра в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Эксперты назвали вредные «диетические» продукты
Обновлено в 04:42
Политика
Глава Читы Олег Кузнецов подал в отставку
Руководитель администрации городского округа "Город Чита" Олег Кузнецов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию с 15 мая.
Обновлено в 04:45
Политика
Полиция США вторглась в посольство Венесуэлы
Полицейские, войдя на территорию посольства, пытались заставить активистов уйти, однако у них не было соответствующего ордера, и сторонники правительства Николаса Мадуро остались там, где находились.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Lenovo показала прототип первого ноутбука с гибким экраном
Lenovo представила на конференции Accelerate прототип первого в мире ноутбука с гибким экраном, сообщает компания.
Обновлено в 05:11
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
Обновлено в 06:35
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Футбол
Тульский «Арсенал» прошел лицензирование УЕФА. Клуб готов к еврокубкам
Тульский "Арсенал" успешно прошел процедуру лицензирования на следующий сезон в РФС и УЕФА.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс отметила помолвку и теперь готовится к свадьбе
На днях в Нью-Йорке состоялась вечеринка по случаю помолвки Дженнифер Лоуренс и ее избранника Кука Марони.
Обновлено в 06:13
Наука
На дне Марианской впадины нашли пакет и обёртки от конфет
Американский исследователь Виктор Весково совершил погружение на дно Марианской впадины и нашёл там отходы жизнедеятельности человека.
Обновлено вчера в 21:23
Энергетика
В «Нафтогазе» намерены повысить тарифы на газ для населения в июне
Отмечается, что в итоге цена на газ поднимется на 380 гривен и достигнет 8627 гривен за тыс. куб. м. В мае "Нафтогаз" снизил тариф на газ для населения Украины до 8247 гривен за 1 тыс. куб. м. В сентябре 2018 года политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о "колоссальных запасах газа" в стране.
Обновлено вчера в 21:56
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Общество
Росконтроль призвал не пить молоко двух российских брендов
Росконтроль проверил молоко семи торговых марок. Две из них попали в «черный список».
Обновлено в 05:28