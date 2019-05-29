США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытанияхLenta.ru 10:39

с чего всё началось

Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания. С соответствующим заявлением выступил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли. Его слова передает The Wall Street Journal.

Космос Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".

Футбол «Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы Футболисты "Челси" разгромили "Арсенал" в лондонском дерби в рамках финала Лиги Европы и стали победителями турнира сезона-2018/19.

Шоу-бизнес Появились кадры с празднования 50-летия Анжелики Варум Появились кадры с празднования юбилея Анжелики Варум Стоит также отметить, что на протяжении всего вечера супруг Анжелики Леонид Агутин не отходил от любимой жены.

Политика Спецпрокурор США Роберт Мюллер объявил о своей отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший дело о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы, подал в отставку со своего поста.

Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.

Футбол Главный тренер «Сочи» пригласил Дмитрия Комбарова в свою команду Наставник «Сочи» Александр Точилин оставил комментарий в Instagram защитника московского «Спартака» Дмитрия Комбарова.

Армия и оружие В Минобороны РФ раскрыли планы США по дестабилизации России В эфире телеканала «Звезда» представитель Минобороны отметил, что американская корпорация RAND, которая занимается стратегическими исследованиями для правительства США, подготовила доклад, где собрала рекомендации по оказанию давления на Россию.

Наука Назван смертельно опасный для сердца продукт Большие объемы энергетических напитков за короткое время могут быть смертельно опасными для сердца.

Общество Генпрокуратура проверит все школы в России Генпрокуратура проведет в текущем году комплексную проверку в школах России, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка.

Политика США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.

Кино Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.

Общество Умный Амстердам: мебель из биопластика, экомонеты, вторая жизнь домов и многоразовые упаковки для еды Как и зачем города добиваются таких результатов — об этом зарубежные эксперты, которые воплощают эти идеи в жизнь, рассказали на Global City Hackathon в Нижнем Новгороде.

Происшествия В парке у Белого дома загорелся мужчина Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.

Космос NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.

Финансы Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.

Здоровье Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь» Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.

Политика Ученик лжепатриарха Филарета объявил его указы недействительными Новый руководитель украинских раскольников митрополит Киевский Епифаний (Думенко) опубликовал на официальном сайте Православной Церкви Украины (ПЦУ) указ, в котором объявил недействительными любые распоряжения своего бывшего наставника, «патриарха всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко).

Политика Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57 В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Политика Зеленский сменил главу госохраны Украины Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.

Авто Brabus представил 800-сильный Mercedes-AMG GT Чтобы мощный Brabus 800 GT 4 можно было издалека отличить от обычного Mercedes-AMG GT63 S для автомобиля специально разработали карбоновый аэродинамический обвес и массивные титановые наконечники выпускной системы.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.