Армия и оружие

США заподозрили Россию в запрещенных ядерных испытанияхLenta.ru 10:39

Американские военные полагают, что Россия может проводить запрещенные международными договорами ядерные испытания. С соответствующим заявлением выступил глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли. Его слова передает The Wall Street Journal.
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"США полагают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевает полный запрет на такие испытания ", - цитирует
 газета Wall Street Journal выдержки из речи Эшли, с которой он в среду выступает в Гудзонском университете в Вашингтоне.
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