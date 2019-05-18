Армия и оружие
США заплатят другим странам за отказ от российского оружияРоссийская газета 03:29
Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
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Общество
В Петергофе состоялась церемония открытия фонтанов
Обновлено в 08:48
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Общество
Из-за заморозков в Татарстане объявили штормовое предупреждение
В воскресенье, 19 мая, в Татарстане ожидается сильная облачность с прояснениями.
Обновлено в 09:06
Общество
Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»
Обновлено в 09:58
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения
Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Наука
Загрязнение океанов пластиком вредит бактериям, производящим кислород
Обновлено 16 мая в 09:37
Футбол
Роман Бабаев: «Есть шанс, что Влашич останется в ЦСКА»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о впечатлениях от матча 29-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0) и о том, может ли остаться в команде хорватский полузащитник Никола Влашич.
Обновлено в 12:08
Кино
Новая экранизация Mortal Kombat получила точную дату выхода
Издание Variety выяснило, что Warner Bros. уже назначила точную дату выхода нового фильма по Mortal Kombat на больших экранах: следующая "Смертельная Битва" начнётся 5 марта 2021 года.
Обновлено в 03:56
Кино
Финал «Игры престолов» останется открытым
Как отметил Утц, вначале финального сезона он был убежден в том, что в конечном итоге ситуацию разрешит Санса, однако, с приближением финала, по мнению ученого, зрители могут остаться с продолжением хаоса.
Обновлено в 05:08
Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу
Обновлено в 13:27
Музыка
Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»
Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала в Instagram стройную фигуру в бикини
Юлия Ковальчук разместила в Instagram фото в бикини.
Обновлено в 01:44
Музыка
Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»
Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Принц Гарри пришел без жены на свадьбу племянницы королевы Елизаветы II
Племянница британской королева Елизаветы II, дочь принца Кентского Габриэлла Виндзор 16 мая вышла замуж в присутствии тети, других членов королевской семьи и знаменитостей.
Обновлено в 09:38
Культура
В Мурманской области пройдет фестиваль славянских культур
Обновлено вчера в 17:33
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина в отпуске отказалась от макияжа
В Лондоне звезда предпочитает не пользоваться косметикой и публикует свои снимки без макияжа.
Обновлено в 10:33
Футбол
Вальядолид — Валенсия 0:2
«Валенсия» на выезде обыграла «Вальядолид» со счетом 2:0 и набрала 61 очко, заняв четвертое место в таблице.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Черновицкой области сторонники «новой церкви» захватили храм УПЦ
Сторонники неканонической церковной структуры захватили Свято-Успенский храм канонической УПЦ села Товтры Черновицкой области при поддержке полиции и главы сельсовета, сообщает в пятницу протоиерей Иоанн Радул.
Обновлено в 11:39
Хоккей
Воробьёв заявил, что игроки сборной не пили пиво между матчами
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв опроверг информацию о том, что игроки команды пили пиво после матча с Чехией.
Обновлено вчера в 13:24
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Футбол
Симеоне: горжусь игроками, которые покидают «Атлетико»
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сказал, что уважает игроков, которые покинут клуб в это трансферное окно.
Обновлено в 13:08
Происшествия
Три вокзала в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, они оба работают штатно", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:51
Политика
Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады
Обновлено в 11:48
Политика
Крымские народы были депортированы 75 лет назад
18 мая первый эшелон крымских татар, греков, немцев, болгар и других народов был отправлен в Среднюю Азию.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Авто
Составлен топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей
Первая и вторая строчки достались моделям Renault — седану Logan и хэтчбеку Sandero со стартовым ценником 569 000 рублей.
Обновлено в 01:00