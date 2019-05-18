Армия и оружие

США заплатят другим странам за отказ от российского оружияРоссийская газета 03:29

Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
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США хотят платить странам за отказ от оружия РФ

News.ru05:41

Американцы будут платить партнерам за отказ от российского оружия

РЕН ТВ06:46

США начнут платить партнерам за отказ от российского оружия

Известия06:20

СМИ: США заплатят другим странам за отказ от российского оружия

Комсомольская правда07:10

США намерены платить западным странам за отказ от российского оружия

ФАН05:07

США будут платить партнерам за отказ от российского оружия

Газета.Ru04:47

США заплатят другим странам за отказ от российского оружия

Российская газета03:29
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Музыка

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 09:41
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге

Обновлено в 10:25
Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ

Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
Обновлено в 09:19
Футбол

«Локомотив» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»

"Локомотив" отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает пресс-служба железнодорожников.
Обновлено в 10:10
Спорт

Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате Европы в Баку в командном турнире.
Обновлено в 10:36
Общество

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Футбол

ЦСКА — Ахмат 1:0 (2-й тайм)

Обновлено в 09:45
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Авто

Уникальный пикап РАФ-2909 продают за бесценок

Обновлено в 10:22
Общество

Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко

Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
Обновлено вчера в 05:45
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 12:58
Авто

Возрожденная Toyota Supra начала покорять родной рынок

Одной из особенностей новой Toyota Supra на местном рынке стало наличие в моторной гамме 2,0-литровых «турбочетверок» BMW B48, выдающих минимум 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Депутат Верховной рады рассказал о злобных «зелеботах»

Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал об активности и злобности «зелеботов», сторонников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:19
Футбол

Путевка в ФНЛ от зоны «Восток», вероятно, останется неразыгранной

В случае, если клуб из Южно-Сахалинска удержит первое место, путевка от зоны «Восток» остается неразыгранной.
Обновлено в 09:48
Спорт

Мелисса Маккарти спародировала Билли Айлиш

Пока что Билли никак не отреагировала на ролик, но Мелисса успела наговорить еще больше лестных слов, заметив, что девушка — одна из лучших представительниц своего поколения.
Обновлено в 04:00
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

В Новосибирске активисты «Народного совета» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ

В Новосибирске активисты консервативного движения «Народный совет» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ.
Обновлено в 10:00
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика

Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров

«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Хоккей

Батня — о фолах России: Латвию наказывали строже за менее опасные фолы

Должны были более серьёзно наказывать. В предыдущих матчах нам выписывали большие штрафы за менее опасные нарушения.
Обновлено в 10:35
Политика

Греф рассказал о трех уровнях общения в соцсетях

В социальных сетях есть три уровня общения: публичный, групповой и персональный.
Обновлено в 07:35
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено вчера в 10:19
Кино

Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта

Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.
Обновлено в 07:41
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Политика

Порошенко предложил крымским татарам автономию

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
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