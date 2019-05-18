Армия и оружие
США заплатят другим странам за отказ от российского оружияРоссийская газета 03:29
Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
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Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе
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Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
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Хоккеисты сборной России обыграли команду Латвии и вышли в плей-офф ЧМ
Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
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«Локомотив» вылетел в Екатеринбург на матч с «Уралом»
"Локомотив" отправился в Екатеринбург на матч 29-го тура чемпионата России против "Урала", сообщает пресс-служба железнодорожников.
Обновлено в 10:10
Спорт
Сборная России по художественной гимнастике стала первой на ЧЕ
Сборная России по художественной гимнастике одержала победу на чемпионате Европы в Баку в командном турнире.
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Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
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Авто
Уникальный пикап РАФ-2909 продают за бесценок
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Сотни людей пришли на церемонию прощания с Сергеем Доренко
Церемонию прощания с Доренко посетили сотни людей, среди которых были вдова журналиста Юлия, дочери Екатерина и Ксения, сын Прохор, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, глава ВГТРК Олег Добродеев, продюсер и телеведущий Константин Эрнст, первый замруководителя Администрации президента России Алексей Громов и другие.
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Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Общество
Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах
Несколько бывших помощниц и поклонниц известного американского гуру «самопомощи» Тони Роббинса обвинили его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 12:58
Авто
Возрожденная Toyota Supra начала покорять родной рынок
Одной из особенностей новой Toyota Supra на местном рынке стало наличие в моторной гамме 2,0-литровых «турбочетверок» BMW B48, выдающих минимум 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Депутат Верховной рады рассказал о злобных «зелеботах»
Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал об активности и злобности «зелеботов», сторонников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:19
Футбол
Путевка в ФНЛ от зоны «Восток», вероятно, останется неразыгранной
В случае, если клуб из Южно-Сахалинска удержит первое место, путевка от зоны «Восток» остается неразыгранной.
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Спорт
Мелисса Маккарти спародировала Билли Айлиш
Пока что Билли никак не отреагировала на ролик, но Мелисса успела наговорить еще больше лестных слов, заметив, что девушка — одна из лучших представительниц своего поколения.
Обновлено в 04:00
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
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Происшествия
В Новосибирске активисты «Народного совета» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ
В Новосибирске активисты консервативного движения «Народный совет» пытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ.
Обновлено в 10:00
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
«Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров», — говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено вчера в 00:45
Хоккей
Батня — о фолах России: Латвию наказывали строже за менее опасные фолы
Должны были более серьёзно наказывать. В предыдущих матчах нам выписывали большие штрафы за менее опасные нарушения.
Обновлено в 10:35
Политика
Греф рассказал о трех уровнях общения в соцсетях
В социальных сетях есть три уровня общения: публичный, групповой и персональный.
Обновлено в 07:35
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Наука
Приложение для бросающих курить изменило активность мозга
Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено вчера в 10:19
Кино
Актер Александр Паль получит велосипед в подарок от Ивана Урганта
Актер из Челябинска Александр Паль стал гостем передачи в связи с выходом сериала «Толя робот» на ТНТ.
Обновлено в 07:41
Политика
Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой
Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Политика
Порошенко предложил крымским татарам автономию
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости предоставить крымским татарам национальную территориальную автономию в составе страны.
Обновлено в 09:42
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00