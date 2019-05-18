Армия и оружие
США заплатят другим странам за отказ от российского оружияРоссийская газета 03:29
Стартовавшая в 2018 году Европейская программа стимулирования рекапитализации (ERIP) уже работает в шести европейских странах: США платят им деньги за отказ от имеющихся на вооружении БМП, БТР и вертолетов советского образца и покупке взамен техники американского производства.
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Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Обновлено в 10:54
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Политика
Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:45
Футбол
Ушёл из жизни экс-тренер «Рубина» и «Кубани» Ирхин
В возрасте 65 лет не стало футбольного тренера Александра Ирхина.
Обновлено в 15:31
Футбол
Казанский «Зенит» проиграл в финале волейбольной Лиги чемпионов
Казанский "Зенит" проиграл итальянскому клубу "Лубе" в финальном матче волейбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:20
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Здоровье
Свежевыжатые соки признали смертельно опасными
Свежевыжатые соки признали смертельно опасными Новое исследование американцев идет вразрез с мнением большинства отечественных диетологов.
Обновлено в 06:59
Футбол
ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Понсе
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему Эсекьелю Понсе.
Обновлено в 14:00
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева простила племянника накануне женитьбы
Четыре года назад на фоне пагубной привычки у родственника Пугачевой случилась беда: парализовало ноги.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
«Почти вдова»: супруга Газманова раскритиковала шоу Кудрявцевой
Супруга Олега Газманова прокомментировала волну слухов о разводе и онкологии после выхода передачи «Секрет на миллион».
Обновлено в 12:39
Здоровье
Умная, водородная, с перегноем: как торговцы наживаются на продаже воды
Еще с евангельских времен многим не дает покоя история превращения воды в вино.
Обновлено в 14:12
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).
Обновлено в 15:36
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Курской области
Столкновение двух легковых автомобилей стало причиной гибели четырех человек в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД по региону.
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
«Дома тебя ждет море посуды»: Никита Пресняков посвятил жене ироничное видео
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Общество
Петербург журчащий: сезон фонтанов открыт
Праздничное представление пройдет 18 мая в царстве фонтанов Петергофе: в этом году оно посвящено 220-летию Пушкина.
Обновлено в 15:43
Наука
Ученые признали работу причиной быстрого старения
Обновлено 16 мая в 07:15
Наука
Алгоритм показал последствия изменения климата
Канадские разработчики при участии коллег из США и Шри-Ланки представили алгоритм на основе генеративно-состязательной нейросети, который показывает, как будет выглядеть обычный американский дом через 50 лет — при условии происходящего сейчас изменения климата.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Базовая частота прототипа серверного 32-ядерного CPU AMD Epyc нового поколения — 1,7 ГГц
Как известно, AMD несколько изменила планы, так что в третьем квартале мы получим сразу и настольные семинанометровые CPU Ryzen, и серверные семинанометровые CPU Epyc, хотя вторые должны были выйти существенно раньше.
Обновлено в 14:44
Здоровье
Гипертония, апноэ, глаукома и диабет развиваются почти бессимптомно
В список заболеваний, что развиваются почти бессимптомно, попала также и глаукома. Протекает болезнь, указывают медики, почти незаметно.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 02:22
Футбол
Зидан: «Не знаю, последняя ли это игра Бэйла за „Реал“»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о будущем нападающего Гарета Бэйла.
Обновлено в 14:37
Политика
Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого
Действующий президент Украины Пётр Порошенко наградил спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В результате аварии с участием автобуса в Калининском районе Санкт-Петербурга пострадали десять человек.
Обновлено в 15:10
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы
Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено в 15:48