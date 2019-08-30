Политика
Мойка78США закрывают россиянам безвизовый въезд на Гуам
Администрация Соединенных Штатов приняла решение об отмене безвизового режима въезда граждан России на Гуам и Северные Марианские острова на срок до 45 дней. Об этом сообщается в документе американского министерства внутренней безопасности.
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Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана
Трогательные слова малыша Собчак запечатлела на видео. Накануне Платон смотрел «Винни Пуха», поэтому ему приснился зайчик.
Lisa.ru 05:30
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа
Независимое телевидение Севастополя 29 августа в 07:53
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Футбол
«Кальяри» арендовал Ольсена. Вратарем интересовалось «Динамо»
Спорт-Экспресс вчера в 13:57
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
Известия 05:34
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки Airbus А320 на Сахалине
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
РИА Новости 05:01
Политика
Частицу Вечного огня из Москвы отправили в Любляну
RT на русском 06:15
Происшествия
На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку
Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.
РБК вчера в 14:22
Общество
Кабмин поручил ФАС подготовить план развития конкуренции до 2025 года
Правительство России поручило Федеральной антимонопольной служба (ФАС) до 10 марта 2020 года представить новый проект национального плана развития конкуренции, рассчитанный на период до 2025 года.
Российская газета 05:54
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Индии возросло до 12
В результате взрыва на химическом заводе в индийском штате Махараштра погибли 12 человек.
Газета.Ru 05:48
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily вчера в 04:40
Хоккей
«Виннипег» может обменять Лайне на Свечникова
В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Лайне провел 82 матча и набрал 50 (30+20) очков.
Sport24.ru 03:47
Интернет
В Сети появился файл-обманка «25 худших паролей в мире»
В Интернете появился вирусный файл «25 худших паролей в мире», с помощью которого хакеры попытались украсть пароли от аккаунтов тысячи людей.
Ридус 04:26
Общество
Татарстан вошел в число регионов с зарплатой учителей выше средней
Татарстан вошел в число регионов России с самыми высокими средними зарплатами в образовании по отношению к средней зарплате в республике.
БИЗНЕС Online 05:25
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Происшествия
Пьяный водитель в Бийске насмерть сбил девушку
Ugpressa.ru 00:02
Происшествия
В Иркутской области загорелся цех
В Иркутской области загорелся цех на территории завода металлоконструкций в поселке Мегет.
РЕН ТВ 05:56
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Теннис
Надаль на US Open спас мальчика, которого чуть не задавила толпа
Испанец Рафаэль Надаль на US Open помог маленькому ребёнку, которого едва не задавила толпа фанатов.
Чемпионат 02:12