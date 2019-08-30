Политика

Газета.RuГазета.RuСША закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США закроют безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Разрешение на въезд без визы будет предоставляться только в том случае, если причины для приезда россиян будут носить срочный гуманитарный характер или если визит будет нести общественно значимую пользу.
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США закроют для россиян безвизовый въезд на Гуам и Марианы

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Остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США. Является самым южным в архипелаге Марианские острова, деля архипелаг с Содружеством Северных Марианских Островов.
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