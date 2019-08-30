Политика

Газета.RuГазета.RuСША закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США закроют безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Разрешение на въезд без визы будет предоставляться только в том случае, если причины для приезда россиян будут носить срочный гуманитарный характер или если визит будет нести общественно значимую пользу.
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США закроют для россиян безвизовый въезд на Гуам и Марианы

Новая газетавчера в 15:50

США планируют закрыть россиянам безвизовый въезд на Гуам

РИА Новостивчера в 11:19

США отменят для россиян безвизовый въезд на Гуам и Марианы

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США отменят безвиз для россиян на Гуам и Северные Марианские острова

Российская газетавчера в 12:08

США планируют отменить безвизовый въезд гражданам РФ на Гуам и Северные Марианские острова

Интерфаксвчера в 11:34

США закрывают безвизовый въезд россиянам на Гуам и Северные Марианские острова

ТАССвчера в 11:20

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Газета.Ruвчера в 16:08
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В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
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Культура

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В Бийске при пожаре в многоквартирном доме пострадали два человека, еще 23, в том числе четыре ребенка, эвакуированы, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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Авто

Ford готовит новые EcoSport и Ford Ka

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Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Панова якобы избили на матче квалификации Лиги Европы "Спартак" - "Брага" (Португалия), который прошел в четверг в Москве.
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Глава МИД Южной Осетии назвал цель действий Грузии на границе

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что Грузия стремится обострить ситуацию на границе с целью получить контроль над полезными ископаемыми.
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Община в Крыму запустила хештег для вхождения Украины в состав РФ

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Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
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Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
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Остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США. Является самым южным в архипелаге Марианские острова, деля архипелаг с Содружеством Северных Марианских Островов.
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