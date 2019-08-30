Политика
Газета.RuСША закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США закроют безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Разрешение на въезд без визы будет предоставляться только в том случае, если причины для приезда россиян будут носить срочный гуманитарный характер или если визит будет нести общественно значимую пользу.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Здоровье
При небольшой гипертонии лекарства скорее вредят, чем помогают
Британские специалисты в журнале British Medical Journal поясняют: пациентам с небольшой гипертензией лекарства назначаются для профилактики инфаркта.
MedikForum.ru 14:57
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Политика
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1
Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Политика
Трамп намерен посетить Германию по приглашению Меркель
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен посетить ФРГ по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Газета.Ru 19:08
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Кино
Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.
ФАН 17:36
Авто
Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов
Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня 08:15
Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе с 3-летним сыном после развода осталась без квартиры
28-летняя актриса, бывшая супруга актера Кирилла Плетнева, в своем Instagram-аккаунте опубликовала объявление, в котором она сообщила о том, что в данный момент ищет квартиру для аренды.
Bimru.ru 09:06
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Игры
Глава игровой платформы «ВКонтакте» уходит из компании
Глава игровой платформы «ВКонтакте» Максим Бабичев на своей странице в социальной сети сообщил, что уходит из компании, хотя и продолжит заниматься разработкой игр.
Игромания.ру 15:01
Шоу-бизнес
Муж подарил Марине Александровой на 37-летие красный мопед
Отечественная актриса Марина Александрова накануне, 29 августа, отметила свой день рождения.
Актуальные Новости 13:55
Авто
Citroen C5 AirCross спустился по самой крутой в мире улице
Кроссовер Citroen C5 AirCross спустился по улице Ffordd Pen Llech в Уэльсе, которая значится в Книге рекордов Гиннесса как «самая крутая улица в мире».
AutoNews 09:20
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Экономика
ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы
Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Общество
Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг
Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20