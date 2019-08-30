Политика

Газета.RuГазета.RuСША закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США закроют безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Разрешение на въезд без визы будет предоставляться только в том случае, если причины для приезда россиян будут носить срочный гуманитарный характер или если визит будет нести общественно значимую пользу.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

США закроют для россиян безвизовый въезд на Гуам и Марианы

Новая газета15:50

США планируют закрыть россиянам безвизовый въезд на Гуам

РИА Новости11:19

США отменят для россиян безвизовый въезд на Гуам и Марианы

РБК13:09

США отменят безвиз для россиян на Гуам и Северные Марианские острова

Российская газета12:08

США планируют отменить безвизовый въезд гражданам РФ на Гуам и Северные Марианские острова

Интерфакс11:34

США закрывают безвизовый въезд россиянам на Гуам и Северные Марианские острова

ТАСС11:20

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

Газета.Ru16:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Общество

Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре

В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец вчера в 12:57
Общество

Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей

В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией

Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru вчера в 20:16
Здоровье

При небольшой гипертонии лекарства скорее вредят, чем помогают

Британские специалисты в журнале British Medical Journal поясняют: пациентам с небольшой гипертензией лекарства назначаются для профилактики инфаркта.
MedikForum.ru 14:57
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости 10:54
Политика

США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1

Соединенные Штаты внесли в свои санкционные списки иранский танкер Adrian Darya 1, который был ранее задержан, а затем освобожден властями Гибралтара.
ТАСС 18:56
Политика

Трамп намерен посетить Германию по приглашению Меркель

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен посетить ФРГ по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Газета.Ru 19:08
Экономика

Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Политика

Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия 08:35
Политика

Пушков призвал президента Грузии очнуться

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости 07:35
Происшествия

Ведущий Беар Гриллс едва не погиб после укуса пчелы

Известия 17:08
Кино

Эд Ширан может написать главную тему к новому фильму о Джеймсе Бонде

РИА Новости вчера в 16:03
Автоспорт

Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» оставил Квята в «Торо Россо»

Чемпионат 15:19
Происшествия

В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек

Известия 09:14
Общество

Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
Политика

Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых

Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что действия Грузии на границе с Южной Осетией направлены на захват полезных ископаемых для передачи их в разработку иностранным инвесторам.
ФАН 17:36
Авто

Блогер выяснил, как нагреваются автомобили разных цветов

Используя тепловизор, блогеры с YouTube-канала MikesCarInfo наглядно показали, как сильно нагреваются автомобили разных цветов на солнце.
Автоновости дня 08:15
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе с 3-летним сыном после развода осталась без квартиры

28-летняя актриса, бывшая супруга актера Кирилла Плетнева, в своем Instagram-аккаунте опубликовала объявление, в котором она сообщила о том, что в данный момент ищет квартиру для аренды.
Bimru.ru 09:06
Наука

В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память

В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Игры

Глава игровой платформы «ВКонтакте» уходит из компании

Глава игровой платформы «ВКонтакте» Максим Бабичев на своей странице в социальной сети сообщил, что уходит из компании, хотя и продолжит заниматься разработкой игр.
Игромания.ру 15:01
Шоу-бизнес

Муж подарил Марине Александровой на 37-летие красный мопед

Отечественная актриса Марина Александрова накануне, 29 августа, отметила свой день рождения.
Актуальные Новости 13:55
Авто

Citroen C5 AirCross спустился по самой крутой в мире улице

Кроссовер Citroen C5 AirCross спустился по улице Ffordd Pen Llech в Уэльсе, которая значится в Книге рекордов Гиннесса как «самая крутая улица в мире».
AutoNews 09:20
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Экономика

ЦБ в 10 раз снизил минимальный размер комиссии за быстрые переводы

Совет директоров Банка России решил снизить в 10 раз минимальный размер тарифов за денежные переводы между физическими лицами, а также от физического лица в адрес юридического в Системе быстрых платежей (СБП), следует из сообщения регулятора.
РБК 09:53
Общество

Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг

Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.
Известия 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Северные Марианские острова
Административное образование, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории, свободно ассоциированной с США. Расположено в западной части Тихого океана на архипелаге Марианские острова, деля их с Гуамом, к северу от Каролинских островов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гуам
Остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США. Является самым южным в архипелаге Марианские острова, деля архипелаг с Содружеством Северных Марианских Островов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное