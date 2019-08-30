США закроют безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Разрешение на въезд без визы будет предоставляться только в том случае, если причины для приезда россиян будут носить срочный гуманитарный характер или если визит будет нести общественно значимую пользу.

Политика Посол Китая обвинил США во вмешательстве в отношения КНР и Украины Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться в дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.

Политика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Политика Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.

Происшествия Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь.

Общество Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.

Экономика ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).

Гаджеты Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.

Авто Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Гаджеты Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.

Политика Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой Нынешний глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в детстве выбирал между тем, чтобы стать рок-звездой или владеть сетью супермаркетов.

Технологии Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.

Финансы WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.

Энергетика Минск разработал альтернативы импорту российской нефти Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА".