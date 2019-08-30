Политика

Газета.RuГазета.RuСША закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США закроют безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Разрешение на въезд без визы будет предоставляться только в том случае, если причины для приезда россиян будут носить срочный гуманитарный характер или если визит будет нести общественно значимую пользу.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

США закроют для россиян безвизовый въезд на Гуам и Марианы

Новая газета15:50

США закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

Газета.Ru16:08

США закрывают безвизовый въезд россиянам на Гуам и Северные Марианские острова

ТАСС11:20

США отменят безвиз для россиян на Гуам и Северные Марианские острова

Российская газета12:08

США планируют отменить безвизовый въезд гражданам РФ на Гуам и Северные Марианские острова

Интерфакс11:34

США отменят для россиян безвизовый въезд на Гуам и Марианы

РБК13:09

США планируют закрыть россиянам безвизовый въезд на Гуам

РИА Новости11:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:06, Ашберн
Происшествия

Ведущий Беар Гриллс едва не погиб после укуса пчелы

Известия 17:08
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Политика

Посол Китая обвинил США во вмешательстве в отношения КНР и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться в дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
Известия 17:36
Кино

Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Футбол

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Газета.Ru 18:19
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Музыка

Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи

Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Музыка

В рамках «PRO лето» на Сахарова 31 августа выступят известные артисты

Москва 24 06:20
Происшествия

Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его

Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
Происшествия

Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге

В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь.
Газета.Ru 20:32
Общество

Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах

Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
Происшествия

Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве

Известия 16:52
Экономика

ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку

Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).
Известия 10:06
Гаджеты

Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий

Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Авто

Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети

Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
Автоновости дня 07:39
Технологии

В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»

РИА Новости 08:23
Здоровье

В Британии предсказали миллионы смертей от устойчивости к антибиотикам

РИА Новости 09:32
Политика

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха

Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Общество

Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа

Вести.Ru 09:15
Гаджеты

Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone

Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ 13:38
Культура

Умерла американская актриса Валери Харпер

РЕН ТВ 19:09
Футбол

«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро

Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Футбол

Женская сборная России с победы стартовала в отборе на Евро-2021

Матч ТВ 15:54
Политика

Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой

Нынешний глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в детстве выбирал между тем, чтобы стать рок-звездой или владеть сетью супермаркетов.
Комсомольская правда 19:59
Технологии

Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter

Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Финансы

WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы

Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
ПРАЙМ 07:45
Энергетика

Минск разработал альтернативы импорту российской нефти

Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА".
Газета.Ru 12:53
Экономика

ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы

Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 20:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Северные Марианские острова
Административное образование, имеющее статус неинкорпорированной организованной территории, свободно ассоциированной с США. Расположено в западной части Тихого океана на архипелаге Марианские острова, деля их с Гуамом, к северу от Каролинских островов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гуам
Остров в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США. Является самым южным в архипелаге Марианские острова, деля архипелаг с Содружеством Северных Марианских Островов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное