Политика
Газета.RuСША закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США закроют безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Разрешение на въезд без визы будет предоставляться только в том случае, если причины для приезда россиян будут носить срочный гуманитарный характер или если визит будет нести общественно значимую пользу.
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Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Политика
Посол Китая обвинил США во вмешательстве в отношения КНР и Украины
Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться в дела Киева и влиять на отношения страны с другими государствами.
Известия 17:36
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» в Сочи
Филипп Киркоров оказался в неприятной ситуации во время выступлении в Сочи.
OAnews 10:11
Происшествия
Мать пропавшего в Башкирии ребенка призналась, что выбросила его
Появилось чистосердечное признание родной матери. Она пояснила, что ночью выбросила своего ребенка в поле.
Bash.News 12:42
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь.
Газета.Ru 20:32
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета вчера в 14:37
Экономика
ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку
Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).
Известия 10:06
Гаджеты
Прокуратура США заподозрила Huawei в краже технологий
Прокуратура США расследует дополнительные случаи предполагаемой кражи технологий со стороны Huawei.
News.ru 09:47
Авто
Рендерные изображения купе LADA Vesta появились в Сети
Необходимость появления кузова купе на базе «Весты» особенно остро встала после того, как в семействе появился спорт-седан Vesta Sport со 145-сильным двигателем.
Автоновости дня 07:39
Технологии
В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»
РИА Новости 08:23
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Гаджеты
Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone
Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ 13:38
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ 14:14
Политика
Борис Джонсон мечтал в детстве стать рок-звездой
Нынешний глава правительства Великобритании Борис Джонсон рассказал, что в детстве выбирал между тем, чтобы стать рок-звездой или владеть сетью супермаркетов.
Комсомольская правда 19:59
Технологии
Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter
Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Финансы
WSJ: Зарубежные покупатели активно скупают американские активы
Зарубежные покупатели в свете исключительных уровней доходности скупают американские акции и облигации самыми быстрыми темпами примерно за год.
ПРАЙМ 07:45
Энергетика
Минск разработал альтернативы импорту российской нефти
Белорусский концерн "Белнефтехим" заявил о проработке альтернативных схем импорта нефти, поставщиком которой пока является Россия, сообщает "БелТА".
Газета.Ru 12:53
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 20:10