Политика

Газета.RuГазета.RuСША закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам

США закроют безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Разрешение на въезд без визы будет предоставляться только в том случае, если причины для приезда россиян будут носить срочный гуманитарный характер или если визит будет нести общественно значимую пользу.
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Новая газетавчера в 15:50

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РИА Новостивчера в 11:19
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
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