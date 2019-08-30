Политика
Газета.RuСША закроют россиянам безвизовый въезд на Гуам
США закроют безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова. Разрешение на въезд без визы будет предоставляться только в том случае, если причины для приезда россиян будут носить срочный гуманитарный характер или если визит будет нести общественно значимую пользу.
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Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт вчера в 07:57
Политика
Владимир Путин назвал «нормальное» число детей в семье
По словам чиновника, положение усугубляется тем, что во многих семьях воспитывается «огромное количество детей».
Говорит Москва вчера в 07:42
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Происшествия
В Якутии рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ан-2
В больнице в Якутии остаются четверо пострадавших в результате аварийной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе, сообщает министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия).
Евразия Daily вчера в 22:31
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Дилеры Ульяновского автозавода начали прием заказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня вчера в 06:53
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Авто
Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс вчера в 05:09
Происшествия
Собака напала на восьмимесячного ребенка в Москве
Известия вчера в 16:52
Наука
Создана новая вакцина против ВИЧ
Создана новая вакцина, которая активирует производство антител к ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Science Translational Medicine.
Ugpressa.ru вчера в 05:40
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия вчера в 12:17
Здоровье
На какие скрытые нарушения могут указывать отеки ног
Вертикальное положение тела: работающие люди, которые вынуждены много времени проводить в вертикальном положении, часто страдают от отеков в ногах.
MedikForum.ru вчера в 22:59
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Шоу-бизнес
Поделилась личным: Мария Кожевникова показала фото с венчания с мужем
Фото: joinfo.ua 34-летняя актриса в instagram написала, что сегодня важный день для ее семьи, и она думает, поделится ли ей с подписчиками видео с венчания, сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:22
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы вчера в 08:00
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса вчера в 15:12
Космос
NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана «Дориан»
Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан".
ТАСС 29 августа в 17:36
Теннис
Джокович победил Кудлу и вышел в четвертый круг US Open
Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США, первой ракеткой мира, а также первым теннисистом, побеждавшим на всех девяти турнирах серии «Мастерс».
Чемпионат вчера в 23:21
Гаджеты
Xiaomi представила пауэрбанк в стиле Black Shark на 10000 мАч
MobiDevices вчера в 08:59
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru вчера в 07:28
Происшествия
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
США наложили санкции на иранский танкер Adrian Darya 1 и его капитана
Иранский нефтяной танкер Adrian Darya 1 и капитан судна были включены в санкционный список минфина США, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 20:16
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Мец» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл на выезде "Мец" в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
РИА Новости вчера в 17:26
Экономика
«Норникель» подорожал до исторического максимума
В пятницу, 30 августа, капитализация "Норникеля" (34,6% компании принадлежит структурам "Интерроса" Владимира Потанина) на Московской бирже достигла 2,6 трлн руб. Это исторический максимум с момента выхода компании в ее современном виде на биржу в 2001 г.: 2 декабря 2001г.
Ведомости вчера в 11:18
Политика
МИД прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
МИД прокомментировал ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии, отметив, что "эскалацию напряженности" спровоцировало строительство поста грузинской полиции вблизи югоосетинского села Цнелис.
РИА Новости вчера в 13:47
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском вчера в 11:57
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Футбол
«Атлетик» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером примеры
Sportbox.RU вчера в 18:01